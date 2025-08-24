Введите ваш ник на сайте
Главная
Расписание матчей
Польша. Экстракласса
Легия - Ягеллония
Легия - Ягеллония: онлайн-трансляция 24 августа 2025
Легия
24.08.2025, воскресенье, 21:15
Польша. Экстракласа, 6 тур
- : -
Не начался
Ягеллония
Матч
Личные встречи
Таблица
Статистика матча Легия - Ягеллония
Всего ударов по воротам
0
0
Удары в створ
0
0
Владение мячом %
0
0
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Угловые удары
0
0
Нарушения
0
0
Офсайды
0
0
Количество передач
0
0
Сейвы
0
0
Точность передач %
0
0
Удары мимо ворот
0
0
Блокированные удары
0
0
Удары из пределов штрафной
0
0
Удары из-за пределов штрафной
0
0
xG (ожидаемые голы)
0
0
Новости команд
Легия
Ягеллония
«АЕК» – «Легия»: прогноз и ставки на матч 7 августа 2025 с коэффициентом 1.85
6 августа, 08:53
«Легия» – «Баник»: прогноз и ставки на матч 31 июля 2025 с коэффициентом 1.83
30 июля, 20:33
«Нови Пазар» – «Ягеллония»: прогноз и ставки на матч 24 июля 2025 с коэффициентом 7.50
23 июля, 10:23
«Баник» – «Легия»: прогноз и ставки на матч 24 июля 2025 с коэффициентом 2.00
23 июля, 08:36
«Актобе» – «Легия»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 17 июля 2025
17 июля, 17:50
«АЕК» – «Легия»: прогноз и ставки на матч 7 августа 2025 с коэффициентом 1.85
6 августа, 08:53
«Легия» – «Баник»: прогноз и ставки на матч 31 июля 2025 с коэффициентом 1.83
30 июля, 20:33
«Баник» – «Легия»: прогноз и ставки на матч 24 июля 2025 с коэффициентом 2.00
23 июля, 08:36
«Актобе» – «Легия»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 17 июля 2025
17 июля, 17:50
Белорус Шкурин испугался лететь на матч в Казахстан из-за угрозы ареста
16 июля, 12:32
2
«Нови Пазар» – «Ягеллония»: прогноз и ставки на матч 24 июля 2025 с коэффициентом 7.50
23 июля, 10:23
Команда РПЛ возглавила рейтинг самых посещаемых клубов в Восточной Европе
29 мая, 15:16
11
Лучшим бомбардиром Лиги конференций стал форвард «Ягеллонии»
29 мая, 01:11
«Ягеллония» – «Бетис»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 17 апреля 2025
17 апреля, 18:35
Лига конференций. «Бетис», «Фиорентина» и «Рапид» выиграли в 1/4 финала
11 апреля, 00:09
Больше новостей
Польша. Экстракласа
Польша. Экстракласа, 5 тур
Мотор Люблин
- : -
16.08.2025
Пяст
Польша. Экстракласа, 5 тур
ГКС Катовице
- : -
16.08.2025
Арка
Польша. Экстракласа, 5 тур
Лех
- : -
16.08.2025
Корона
Польша. Экстракласа, 5 тур
Погонь
- : -
17.08.2025
Гурник
Польша. Экстракласа, 5 тур
Радомяк
- : -
17.08.2025
Ягеллония
Польша. Экстракласа, 5 тур
Мотор Люблин
- : -
16.08.2025
Пяст
Польша. Экстракласа, 5 тур
ГКС Катовице
- : -
16.08.2025
Арка
Польша. Экстракласа, 5 тур
Лех
- : -
16.08.2025
Корона
Польша. Экстракласа, 5 тур
Погонь
- : -
17.08.2025
Гурник
Польша. Экстракласа, 5 тур
Радомяк
- : -
17.08.2025
Ягеллония
Польша. Экстракласа, 5 тур
Висла Плоцк
- : -
17.08.2025
Легия
Польша. Экстракласа, 5 тур
Брук-Бет Термалица
- : -
17.08.2025
Ракув
Польша. Экстракласа, 6 тур
Радомяк
- : -
22.08.2025
Брук-Бет Термалица
Легия
Ягеллония
Лига Европы, 3 раунд
Легия
2 : 1
14.08.2025
АЕК
Лига конференций, 3 раунд
Ягеллония
2 : 2
14.08.2025
Силькеборг
Польша. Экстракласа, 4 тур
Легия
3 : 1
10.08.2025
ГКС Катовице
Польша. Экстракласа, 4 тур
Ягеллония
5 : 2
10.08.2025
Краковия
Лига конференций, 3 раунд
Силькеборг
0 : 1
07.08.2025
Ягеллония
Лига Европы, 3 раунд
Легия
2 : 1
14.08.2025
АЕК
Польша. Экстракласа, 4 тур
Легия
3 : 1
10.08.2025
ГКС Катовице
Лига Европы, 3 раунд
АЕК
4 : 1
07.08.2025
Легия
Польша. Экстракласа, 3 тур
Легия
0 : 0
03.08.2025
Арка
Лига Европы, 2 раунд
Легия
2 : 1
31.07.2025
Баник
Лига конференций, 3 раунд
Ягеллония
2 : 2
14.08.2025
Силькеборг
Польша. Экстракласа, 4 тур
Ягеллония
5 : 2
10.08.2025
Краковия
Лига конференций, 3 раунд
Силькеборг
0 : 1
07.08.2025
Ягеллония
Лига конференций, 2 раунд
Ягеллония
3 : 1
31.07.2025
Нови Пазар
Польша. Экстракласа, 2 тур
Ягеллония
3 : 2
27.07.2025
Видзев
Архив
