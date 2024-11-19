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Расписание матчей
Товарищеские матчи. Сборные
Таджикистан - Афганистан
Таджикистан - Афганистан: обзор матча 19 ноября 2024
Таджикистан
19.11.2024, вторник, 16:00
Товарищеские матчи. Сборные
3 : 1
Завершен
Афганистан
11'
А. Джурабоев
27'
Ш. Самиев
70'
Р. Соиров
Матч
Статистика
Личные встречи
Коэффициенты
Протокол Таджикистан - Афганистан
Замена
С. Курбонов
️️️️
В. Ханонов
83'
Замена
️️️️
Ш. Самиев
83'
Желтая карточка
Ш. Самиев
78'
76'
Желтая карточка
Z. Nazary
ГОЛ! 3:0!
Р. Соиров
70'
Замена
М. Хасанов
️️️️
А. Джалилов
42'
40'
Желтая карточка
H. Zamani
Красная карточка
Р. Ятимов
39'
ГОЛ! 2:0!
Ш. Самиев
27'
Замена
Р. Соиров
️️️️
П. Умарбаев
23'
ГОЛ! 1:0!
А. Джурабоев
11'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Таджикистан
1
Рустам Ятимов
ВР
19
Ахтам Назаров
ЛЗ
2
Зоир Джурабоев
ЦЗ
6
Вахдат Ханонов
ЦЗ
5
Манучехр Сафаров
ПЗ
8
Амирбек Джурабоев
ОП
17
Эхсон Панджшанбе
ЦП
10
Алишер Джалилов
АП
7
Парвизджон Умарбаев
ПВ
15
Шервони Мабатшоев
ЦФ
22
Шахром Самиев
ЦФ
Главный тренер
Гела Шекиладзе
Афганистан
1
Ovays Azizi
ВР
4
Mahboob Hanifi
ЦЗ
18
Jamshed Asekzai
ЦЗ
8
Рахмат Акбари
ЦП
14
Zelfy Nazary
ЦП
6
Habibulla Askar
ЦП
21
Sharif Mukhammad
ЦП
2
Siar Sadat
ЦП
19
Hossein Zamani
ЦФ
9
Omid Musawi
ЦФ
7
Mosawer Ahadi
ЦФ
Главный тренер
Винченцо Альберто Аннезе
Таджикистан
23
Олег Баклов
ВР
16
Далер Баротов
ВР
23
Мухриддин Хасанов
ВР
3
Табрез Исломов
ЛЗ
4
Содикджон Курбонов
ЦЗ
13
Амадони Камолов
ЛВ
18
Shuhrat Elmurodov
ЦП
18
Алишер Шукуров
АП
18
Nuriddin Khamrokulov
ЦФ
21
M. Dzhalilov
ЦФ
9
Рустам Соиров
ЦФ
11
Daler Sharipov
ЦФ
Афганистан
23
Keyvan Mottaghian
ВР
1
Faisal Hamidi
ВР
19
Hakim Khan Niazi
ЦП
17
Yama Sherzad
ЦП
11
Taufee Skandari
ЦП
9
Balal Arezou
ЦФ
4-1-1-2-2
1
Ятимов
19
Назаров
2
Джурабоев
6
Ханонов
5
Сафаров
8
Джурабоев
17
Панджшанбе
10
Джалилов
7
Умарбаев
22
Самиев
15
Мабатшоев
2-5-3
1
4
18
8
Акбари
6
21
2
14
7
9
19
10
Джалилов
23
Хасанов
23
Хасанов
10
Джалилов
6
Ханонов
4
Курбонов
4
Курбонов
6
Ханонов
7
Умарбаев
9
Соиров
9
Соиров
7
Умарбаев
Остались в запасе
Таджикистан
Афганистан
23
Олег Баклов
ВР
16
Далер Баротов
ВР
3
Табрез Исломов
ЛЗ
18
Shuhrat Elmurodov
ЦП
18
Алишер Шукуров
АП
13
Амадони Камолов
ЛВ
18
Nuriddin Khamrokulov
ЦФ
21
M. Dzhalilov
ЦФ
11
Daler Sharipov
ЦФ
Главный тренер
Гела Шекиладзе
23
Keyvan Mottaghian
ВР
1
Faisal Hamidi
ВР
19
Hakim Khan Niazi
ЦП
17
Yama Sherzad
ЦП
11
Taufee Skandari
ЦП
9
Balal Arezou
ЦФ
Главный тренер
Винченцо Альберто Аннезе
Остались в запасе
23
Олег Баклов
ВР
16
Далер Баротов
ВР
3
Табрез Исломов
ЛЗ
18
Shuhrat Elmurodov
ЦП
18
Алишер Шукуров
АП
13
Амадони Камолов
ЛВ
18
Nuriddin Khamrokulov
ЦФ
21
M. Dzhalilov
ЦФ
11
Daler Sharipov
ЦФ
Остались в запасе
23
Keyvan Mottaghian
ВР
1
Faisal Hamidi
ВР
19
Hakim Khan Niazi
ЦП
17
Yama Sherzad
ЦП
11
Taufee Skandari
ЦП
9
Balal Arezou
ЦФ
Главный тренер
Гела Шекиладзе
Главный тренер
Винченцо Альберто Аннезе
Статистика матча Таджикистан - Афганистан
1
1
2
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Таджикистан
Отбор Кубка Азии, 3 тур
Австралия
- : -
23.12.2027
Таджикистан
Товарищеские матчи. Сборные
Китай
0 : 1
06.10.2026
Таджикистан
Товарищеские матчи. Сборные
Таджикистан
2 : 4
28.09.2026
Палестина
Товарищеские матчи. Сборные
Азербайджан
1 : 0
23.09.2026
Таджикистан
Товарищеские матчи. Сборные
Таджикистан
1 : 1
09.06.2026
Индия
Товарищеские матчи. Сборные
Таджикистан
3 : 1
05.06.2026
Индия
Афганистан
Товарищеские матчи. Сборные
Пакистан
2 : 0
10.06.2026
Афганистан
Товарищеские матчи. Сборные
Афганистан
0 : 2
07.06.2026
Пакистан
Товарищеские матчи. Сборные
Мальдивы
0 : 1
01.06.2026
Афганистан
Отбор Кубка Азии, 6 тур
Сирия
5 : 1
31.03.2026
Афганистан
Отбор Кубка Азии, 5 тур
Афганистан
1 : 2
26.03.2026
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