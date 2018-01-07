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Расписание матчей
Англия. Кубок
Тоттенхэм - Уимблдон
Тоттенхэм - Уимблдон: обзор матча 07 января 2018
Тоттенхэм
07.01.2018, воскресенье, 18:00
Англия. Кубок, 1/32 финала
3 : 0
Завершен
Уимблдон
63'
Г. Кейн
65'
Г. Кейн
71'
Я. Вертонген
Матч
Статистика
Личные встречи
Протокол Тоттенхэм - Уимблдон
ГОЛ! 3:0!
Я. Вертонген
71'
ГОЛ! 2:0!
Г. Кейн
65'
ГОЛ! 1:0!
Г. Кейн
63'
Желтая карточка
В. Ваньяма
48'
Начало матча
Статистика матча Тоттенхэм - Уимблдон
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Матчи команд
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Тоттенхэм
- : -
21.11.2026
Ипсвич Таун
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Лидс
1 : 0
07.11.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Тоттенхэм
2 : 0
31.10.2026
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Челси
0 : 2
24.10.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Тоттенхэм
3 : 1
19.10.2026
Ковентри
Англия. Премьер-лига, 6 тур
Манчестер Юнайтед
1 : 1
10.10.2026
Тоттенхэм
Уимблдон
Англия. Первая лига, 16 тур
Лейтон Ориент
- : -
21.11.2026
Уимблдон
Англия. Первая лига, 15 тур
Уимблдон
1 : 0
14.11.2026
Блэкпул
Англия. Первая лига, 14 тур
Стокпорт Каунти
2 : 1
31.10.2026
Уимблдон
Англия. Первая лига, 13 тур
Уимблдон
1 : 1
24.10.2026
Уиком Уондерерс
Англия. Первая лига, 12 тур
Уимблдон
0 : 3
20.10.2026
Мэнсфилд Таун
Англия. Первая лига, 11 тур
Шеффилд Уэнсдэй
5 : 0
17.10.2026
Уимблдон
Информация о матче
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