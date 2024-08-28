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Расписание матчей
Англия. Кубок лиги
Уимблдон - Ипсвич Таун
Уимблдон - Ипсвич Таун: обзор матча 28 августа 2024
Уимблдон
28.08.2024, среда, 21:45
Англия. Кубок лиги, 2 раунд
2 : 2
Счет по пенальти – 4 : 2
Завершен
Ипсвич Таун
40'
О. Бугиль
56'
M. Stevens
3'
А. Аль-Хамади
86'
К. Чаплин
Матч
Статистика
Личные встречи
Коэффициенты
Протокол Уимблдон - Ипсвич Таун
ГОЛ!
I. Ogundere
4:2
Пенальти не реализован!
О. Хатчинсон
ГОЛ!
H. Biler
3:2
Пенальти не реализован!
Д. Тэйлор
Пенальти не реализован!
Д. Ривс
ГОЛ!
К. Берджесс
2:2
ГОЛ!
M. Stevens
2:1
ГОЛ!
Л. Делап
1:1
ГОЛ!
Д. Пигот
1:0
90'
+4
Желтая карточка
Л. Делап
Замена
Д. Ферлонг
️️️️
Д. Тилли
90'
86'
ГОЛ! 2:2!
К. Чаплин
Пас отдал
К. Берджесс
81'
Желтая карточка
К. Берджесс
78'
Замена
О. Хатчинсон
️️️️
Д. Кларк
78'
Замена
Л. Делап
️️️️
А. Аль-Хамади
Желтая карточка
R. Johnson
73'
Замена
Д. Пигот
️️️️
О. Бугиль
72'
Замена
A. Smith
️️️️
J. Ball
71'
66'
Замена
Д. Тэйлор
️️️️
Й. Каюсте
66'
Замена
М. Луонго
️️️️
К. Филлипс
Желтая карточка
J. Lewis
61'
ГОЛ! 2:1!
M. Stevens
Пас отдал
Д. Ривс
56'
46'
Замена
М. Харнесс
️️️️
Ч. Огбене
ГОЛ! 1:1!
О. Бугиль
Пас отдал
Д. Ривс
40'
3'
ГОЛ! 0:1!
А. Аль-Хамади
Пас отдал
К. Таунсенд
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Уимблдон
1
Оуэн Гудман
ВР
6
Ryan Johnson
ЦЗ
31
Joe Lewis
ЦЗ
33
Isaac Ogundere
ЦЗ
2
Huseyin Biler
ЦЗ
8
C. Maycock
ЦП
23
Джейк Ривс
(К)
ЦП
6
James Ball
ЦП
7
Джеймс Тилли
ПВ
14
Mathew Stevens
ЦФ
9
Омар Бугиль
ЦФ
Главный тренер
Марк Робинсон
Ипсвич Таун
28
Кристиан Уолтон
ВР
22
Конор Таунсенд
ЛЗ
26
Дара О'Ши
ЦЗ
15
Кэмерон Берджесс
ЦЗ
2
Бен Джонсон
ПЗ
27
Чидозие Огбене
ЛВ
27
Калвин Филлипс
ОП
2
Йенс-Люс Каюсте
ОП
47
Джек Кларк
ПВ
8
Конор Чаплин
(К)
ЦФ
12
Али Аль-Хамади
ЦФ
Главный тренер
Киран Маккенна
Уимблдон
12
Льюис Уорд
ВР
29
Джеймс Ферлонг
ЛЗ
5
John-Joe O'Toole
ЦЗ
7
Josh Neufville
ЦП
12
Alistair Smith
ЦП
27
Morgan Williams
ЦП
21
Майлз Ипполит
ЦП
39
Джо Пигот
ЦФ
10
J. Kelly (pen.)
ЦФ
Ипсвич Таун
1
Киран Сликер
ВР
3
Лейф Дэвис
ЛЗ
4
Аксель Туанзебе
ЦЗ
26
Люк Вулфенден
ЦЗ
14
Джек Тэйлор
ЦП
21
Массимо Луонго
ЦП
20
Омари Хатчинсон
АП
10
Маркус Харнесс
ПВ
19
Лайам Делап
ЦФ
4-3-1-2
1
Гудман
6
33
2
31
8
23
Ривс
6
7
Тилли
9
Бугиль
14
4-2-2-2
28
Уолтон
2
Джонсон
26
О'Ши
15
Берджесс
22
Таунсенд
27
Филлипс
2
Каюсте
47
Кларк
27
Огбене
12
Аль-Хамади
8
Чаплин
7
Тилли
29
Ферлонг
29
Ферлонг
7
Тилли
6
12
12
6
9
Бугиль
39
Пигот
39
Пигот
9
Бугиль
2
Каюсте
14
Тэйлор
14
Тэйлор
2
Каюсте
27
Филлипс
21
Луонго
21
Луонго
27
Филлипс
47
Кларк
20
Хатчинсон
20
Хатчинсон
47
Кларк
27
Огбене
10
Харнесс
10
Харнесс
27
Огбене
12
Аль-Хамади
19
Делап
19
Делап
12
Аль-Хамади
Остались в запасе
Уимблдон
Ипсвич Таун
12
Льюис Уорд
ВР
5
John-Joe O'Toole
ЦЗ
7
Josh Neufville
ЦП
27
Morgan Williams
ЦП
21
Майлз Ипполит
ЦП
10
J. Kelly (pen.)
ЦФ
Главный тренер
Марк Робинсон
1
Киран Сликер
ВР
3
Лейф Дэвис
ЛЗ
4
Аксель Туанзебе
ЦЗ
26
Люк Вулфенден
ЦЗ
Главный тренер
Киран Маккенна
Остались в запасе
12
Льюис Уорд
ВР
5
John-Joe O'Toole
ЦЗ
7
Josh Neufville
ЦП
27
Morgan Williams
ЦП
21
Майлз Ипполит
ЦП
10
J. Kelly (pen.)
ЦФ
Остались в запасе
1
Киран Сликер
ВР
3
Лейф Дэвис
ЛЗ
4
Аксель Туанзебе
ЦЗ
26
Люк Вулфенден
ЦЗ
Главный тренер
Марк Робинсон
Главный тренер
Киран Маккенна
Статистика матча Уимблдон - Ипсвич Таун
2
2
Всего ударов по воротам
2
20
Удары в створ
2
5
Владение мячом %
21
79
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Угловые удары
1
7
Нарушения
12
10
Офсайды
3
0
Количество передач
170
649
Сейвы
3
0
Точность передач %
49
88
Удары мимо ворот
0
8
Блокированные удары
0
7
Удары из пределов штрафной
2
14
Удары из-за пределов штрафной
0
6
Матчи команд
Уимблдон
Англия. Первая лига, 18 тур
Ноттс Каунти
- : -
01.12.2026
Уимблдон
Англия. Первая лига, 17 тур
Уимблдон
2 : 0
28.11.2026
Барнсли
Англия. Первая лига, 16 тур
Лейтон Ориент
4 : 1
21.11.2026
Уимблдон
Англия. Первая лига, 15 тур
Уимблдон
1 : 0
14.11.2026
Блэкпул
Англия. Первая лига, 14 тур
Стокпорт Каунти
2 : 1
31.10.2026
Уимблдон
Англия. Первая лига, 13 тур
Уимблдон
1 : 1
24.10.2026
Уиком Уондерерс
Ипсвич Таун
Англия. Премьер-лига, 13 тур
Ковентри
- : -
01.12.2026
Ипсвич Таун
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Ипсвич Таун
2 : 2
28.11.2026
Астон Вилла
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Тоттенхэм
2 : 0
21.11.2026
Ипсвич Таун
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Ипсвич Таун
1 : 2
08.11.2026
Борнмут
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Халл Сити
2 : 2
31.10.2026
Ипсвич Таун
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Ипсвич Таун
1 : 1
23.10.2026
Ноттингем Форест
Информация о матче
Главный судья:
James Linnington, England
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