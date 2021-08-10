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Расписание матчей
Англия. Кубок лиги
Чарльтон - Уимблдон
Чарльтон - Уимблдон: обзор матча 10 августа 2021
Чарльтон
10.08.2021, вторник, 21:45
Англия. Кубок лиги, 1/64 финала
0 : 1
Завершен
Уимблдон
26'
П. Осью
Матч
Статистика
Личные встречи
Протокол Чарльтон - Уимблдон
Желтая карточка
Д. Стокли
86'
Желтая карточка
Д. Добсон
81'
75'
Замена
Ч. Александер
️️️️
П. Осью
Замена
Д. Стокли
️️️️
H. Ghandour
68'
Замена
Д. Добсон
️️️️
B. Watson
68'
26'
ГОЛ! 0:1!
П. Осью
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Чарльтон
17
Charles Clayden
ЦЗ
6
Jason Pearce
ЦЗ
25
Deji Elerewe
ЦЗ
2
Крис Гантер
ЦЗ
8
Алби Морган
ЦП
8
Ben Watson
ЦП
49
Jacob Roddy
ЦФ
13
Крейг Макгилливрей
ЦФ
23
Hady Ghandour
ЦФ
13
Джош Дэвисон
ЦФ
28
Шон Клэр
ЦФ
Главный тренер
Грэм Джонс
Уимблдон
33
Никола Цанев
ЦФ
18
Генри Лоуренс
ЦФ
30
Поль Каламбайи
ЦФ
18
Энтони Хартиган
ЦФ
23
Итан Числетт
ЦФ
37
Пол Осью
ЦФ
19
Аарон Прессли
ЦФ
Главный тренер
Нил Ардли
Чарльтон
12
Nathan Harness
ВР
14
Акин Фамево
ЦЗ
37
Johl Powell
ЦП
15
Джордж Добсон
ЦФ
6
James Vennings
ЦФ
9
Джейден Стокли
ЦФ
5
Charlie Barker
ЦФ
Уимблдон
32
Дариус Чарльз
ЦФ
2
Чейе Александер
ЦФ
30
Алекс Вудъярд
ЦФ
4-2-5
17
25
2
Гантер
6
8
Морган
8
13
Макгилливрей
28
Клэр
13
Дэвисон
23
49
5
30
Каламбайи
19
Прессли
37
Осью
23
Числетт
18
Хартиган
8
15
Добсон
15
Добсон
8
23
9
Стокли
9
Стокли
23
37
Осью
2
Александер
2
Александер
37
Осью
Остались в запасе
Чарльтон
Уимблдон
12
Nathan Harness
ВР
14
Акин Фамево
ЦЗ
37
Johl Powell
ЦП
6
James Vennings
ЦФ
5
Charlie Barker
ЦФ
Главный тренер
Грэм Джонс
32
Дариус Чарльз
ЦФ
30
Алекс Вудъярд
ЦФ
Главный тренер
Нил Ардли
Остались в запасе
12
Nathan Harness
ВР
14
Акин Фамево
ЦЗ
37
Johl Powell
ЦП
6
James Vennings
ЦФ
5
Charlie Barker
ЦФ
Остались в запасе
32
Дариус Чарльз
ЦФ
30
Алекс Вудъярд
ЦФ
Главный тренер
Грэм Джонс
Главный тренер
Нил Ардли
Статистика матча Чарльтон - Уимблдон
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
0
Матчи команд
Чарльтон
Англия. Чемпионшип, 18 тур
Блэкберн
- : -
28.11.2026
Чарльтон
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Чарльтон
4 : 0
24.11.2026
Линкольн
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Вулверхэмптон
2 : 1
21.11.2026
Чарльтон
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Чарльтон
2 : 1
07.11.2026
Шеффилд Юнайтед
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Чарльтон
0 : 1
03.11.2026
Болтон
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Мидлсбро
3 : 0
31.10.2026
Чарльтон
Уимблдон
Англия. Первая лига, 17 тур
Уимблдон
- : -
28.11.2026
Барнсли
Англия. Первая лига, 16 тур
Лейтон Ориент
4 : 1
21.11.2026
Уимблдон
Англия. Первая лига, 15 тур
Уимблдон
1 : 0
14.11.2026
Блэкпул
Англия. Первая лига, 14 тур
Стокпорт Каунти
2 : 1
31.10.2026
Уимблдон
Англия. Первая лига, 13 тур
Уимблдон
1 : 1
24.10.2026
Уиком Уондерерс
Англия. Первая лига, 12 тур
Уимблдон
0 : 3
20.10.2026
Мэнсфилд Таун
Информация о матче
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