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Расписание матчей
Лига конференций 2026/2027
АЕК - Вележ
АЕК - Вележ: обзор матча 29 июля 2021
АЕК
29.07.2021, четверг, 21:00
Лига конференций, 2 раунд
1 : 0
Первый матч – 1 : 2
Счет по пенальти – 2 : 3
Завершен
Вележ
90+8'
П. Манталос
Матч
Статистика
Личные встречи
Протокол АЕК - Вележ
Пенальти не реализован!
С. Араухо
ГОЛ!
D. Zvonić
2:3
Пенальти не реализован!
Э. Лопеш
ГОЛ!
O. Cvijanovic
2:2
ГОЛ!
Е. Шахов
2:1
Пенальти не реализован!
E. Vehabovic
ГОЛ!
Г. Цавеллас
1:1
ГОЛ!
U. Brandao de Souza
0:1
Пенальти не реализован!
К. Ансарифард
Пенальти не реализован!
Д. Георгиевич
Желтая карточка
Э. Лопеш
120'
Желтая карточка
Д. Шиманьски
110'
102'
Желтая карточка
Х. Овчина
Желтая карточка
Е. Шахов
101'
96'
Желтая карточка
U. Brandao de Souza
95'
Замена
M. Osmić
️️️️
М. Чосич
Замена
С. Сварнас
️️️️
М. Бакакис
91'
Замена
Е. Шахов
️️️️
Х. Албанис
91'
ГОЛ! 1:0!
П. Манталос
90'
+8
90'
Желтая карточка
E. Vehabovic
87'
Замена
D. Zvonić
️️️️
S. Radovac
82'
Желтая карточка
O. Cvijanovic
Замена
Х. Албанис
️️️️
Л. Гарсия
80'
73'
Замена
Д. Георгиевич
️️️️
D. Zajmović
73'
Замена
O. Cvijanovic
️️️️
N. Andjusic
Замена
Э. Лопеш
️️️️
М. Митай
69'
62'
Замена
E. Vehabovic
️️️️
O. Prses
Замена
К. Ансарифард
️️️️
М. Танкович
62'
57'
Желтая карточка
М. Чосич
Желтая карточка
М. Митай
46'
Желтая карточка
О. Враньеш
45'
+1
32'
Желтая карточка
D. Zajmović
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
АЕК
23
Чикан Станкович
ВР
2
Марио Митай
ЛЗ
2
Михалис Бакакис
ЦЗ
22
Огнен Враньеш
ЦЗ
33
Георгиос Цавеллас
ЦЗ
6
Дамьен Ле Таллек
ОП
20
Петрос Манталос
ЦП
4
Дамьян Шиманьски
ЦП
22
Муамер Танкович
ЦФ
21
Серхио Араухо
ЦФ
99
Ливай Гарсия
ЦФ
Главный тренер
Аргириос Янникис
Вележ
7
N. Andjusic
ЦФ
7
Dženan Zajmović
ЦФ
7
O. Prses
ЦФ
8
Мехмед Чосич
ЦФ
88
Samir Radovac
ЦФ
23
Fernando Dario Ferreyra
ЦФ
6
Samir Zeljkovic
ЦФ
15
Tarik Isić
ЦФ
77
Харис Овчина
ЦФ
93
Slaviša Bogdanović
ЦФ
24
Dino Hasanović
ЦФ
Главный тренер
Недим Юсуфбегович
АЕК
16
Панайотис Цинтотас
ВР
26
Панайотис Гинис
ВР
22
Элдер Лопеш
ЦЗ
4
Стратос Сварнас
ЦЗ
28
Евгений Шахов
ЦП
5
Анель Шабанадзович
ЦП
17
Konstantinos Roukounakis
ЦП
9
Михалис Косидис
ЦФ
19
Христос Албанис
ЦФ
37
Ведад Радонья
ЦФ
24
Герасимос Митоглу
ЦФ
17
Карим Ансарифард
ЦФ
Вележ
5
Alen Dejanovic
ЦФ
18
Ubiratan Brandao de Souza
ЦФ
77
Деян Георгиевич
ЦФ
0
O. Cvijanovic
ЦФ
0
F. Zubanovic
ЦФ
0
E. Vehabovic
ЦФ
27
Nermin Alagic
ЦФ
19
Melvin Osmić
ЦФ
4
Denis Zvonić
ЦФ
3
Slaviša Radović
ЦФ
1
Luka Kačavenda
ЦФ
4-1-2-3
23
Станкович
2
Митай
22
Враньеш
33
Цавеллас
2
Бакакис
6
Ле Таллек
20
Манталос
4
Шиманьски
99
Гарсия
21
Араухо
22
Танкович
5
6
24
93
77
Овчина
15
2
Митай
22
Лопеш
22
Лопеш
2
Митай
2
Бакакис
4
Сварнас
4
Сварнас
2
Бакакис
Албанис
28
Шахов
28
Шахов
Албанис
99
Гарсия
19
Албанис
19
Албанис
99
Гарсия
22
Танкович
17
Ансарифард
17
Ансарифард
22
Танкович
7
77
Георгиевич
77
Георгиевич
7
7
0
0
7
7
0
0
7
8
Чосич
19
19
8
Чосич
88
4
4
88
Остались в запасе
АЕК
Вележ
16
Панайотис Цинтотас
ВР
26
Панайотис Гинис
ВР
5
Анель Шабанадзович
ЦП
17
Konstantinos Roukounakis
ЦП
9
Михалис Косидис
ЦФ
37
Ведад Радонья
ЦФ
24
Герасимос Митоглу
ЦФ
Главный тренер
Аргириос Янникис
5
Alen Dejanovic
ЦФ
18
Ubiratan Brandao de Souza
ЦФ
0
F. Zubanovic
ЦФ
27
Nermin Alagic
ЦФ
3
Slaviša Radović
ЦФ
1
Luka Kačavenda
ЦФ
Главный тренер
Недим Юсуфбегович
Остались в запасе
16
Панайотис Цинтотас
ВР
26
Панайотис Гинис
ВР
5
Анель Шабанадзович
ЦП
17
Konstantinos Roukounakis
ЦП
9
Михалис Косидис
ЦФ
37
Ведад Радонья
ЦФ
24
Герасимос Митоглу
ЦФ
Остались в запасе
5
Alen Dejanovic
ЦФ
18
Ubiratan Brandao de Souza
ЦФ
0
F. Zubanovic
ЦФ
27
Nermin Alagic
ЦФ
3
Slaviša Radović
ЦФ
1
Luka Kačavenda
ЦФ
Главный тренер
Аргириос Янникис
Главный тренер
Недим Юсуфбегович
Статистика матча АЕК - Вележ
5
6
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
5
6
Матчи команд
АЕК
Греция. Суперлига, 12 тур
АЕК
- : -
29.11.2026
ПАОК
Лига чемпионов, Общий этап
Комо
1 : 0
24.11.2026
АЕК
Греция. Суперлига, 11 тур
Каламата
0 : 1
21.11.2026
АЕК
Греция. Суперлига, 10 тур
АЕК
2 : 1
08.11.2026
Левадиакос
Лига чемпионов, Общий этап
АЕК
2 : 3
04.11.2026
Реал
Греция. Суперлига, 9 тур
Панатинаикос
2 : 0
01.11.2026
АЕК
Вележ
Босния и Герцеговина. Премьер-лига, 15 тур
Вележ
- : -
28.11.2026
Железничар
Босния и Герцеговина. Премьер-лига, 14 тур
Радник Биелина
1 : 1
21.11.2026
Вележ
Босния и Герцеговина. Премьер-лига, 13 тур
Вележ
1 : 1
07.11.2026
Челик
Босния и Герцеговина. Премьер-лига, 12 тур
Слога Меридиан
0 : 1
01.11.2026
Вележ
Босния и Герцеговина. Премьер-лига, 11 тур
Вележ
2 : 3
25.10.2026
БСК
Босния и Герцеговина. Премьер-лига, 9 тур
Вележ
0 : 0
09.10.2026
Широки Бриег
Информация о матче
Стадион:
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