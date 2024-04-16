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Расписание матчей
Англия. Вторая лига
Мэнсфилд Таун - Аккрингтон Стэнли
Мэнсфилд Таун - Аккрингтон Стэнли: обзор матча 16 апреля 2024
Мэнсфилд Таун
16.04.2024, вторник, 21:45
Англия. Вторая лига, 42 тур
2 : 1
Завершен
Аккрингтон Стэнли
2'
G. Maris
63'
S. Quinn
85'
T. Leigh
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Мэнсфилд Таун - Аккрингтон Стэнли
85'
ГОЛ! 2:1!
T. Leigh
Пас отдал
Д. Нолан
Замена
E. Hewitt
️️️️
Л. Экинс
83'
Замена
J. Gale
️️️️
G. Maris
74'
Замена
W. Swan
️️️️
D. Keillor-Dunn
74'
Замена
A. Lewis
️️️️
S. Quinn
67'
Замена
O. Clarke
️️️️
H. Boateng
67'
ГОЛ! 2:0!
S. Quinn
63'
57'
Замена
J. Woods
️️️️
M. Lowe
57'
Замена
Д. Притчард
️️️️
Ш. Уалли
53'
Желтая карточка
L. Coyle
ГОЛ! 1:0!
G. Maris
Пас отдал
S. Quinn
2'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Мэнсфилд Таун
44
Эден Флинт
(К)
ЦЗ
21
Hiram Boateng
ЦП
25
Луис Рид
ЦП
10
George Maris
ЦФ
31
Кристи Пим
ЦФ
7
Лукас Экинс
ЦФ
9
Jordan Bowery
ЦФ
3
Stephen McLaughlin
ЦФ
16
S. Quinn
ЦФ
7
Том Николс
ЦФ
50
Davis Keillor-Dunn
ЦФ
Главный тренер
Найджел Клаф
Аккрингтон Стэнли
1
Радек Витек
ВР
38
Connor O'Brien
ЦЗ
33
Brad Hills
ЦЗ
16
Джо Габбинс
ЦЗ
3
Lewis Shipley
ЦЗ
7
Джек Нолан
ЛВ
28
Seamus Conneely
(К)
ЦП
24
Tommy Leigh
ЦП
7
Шоун Уалли
ЦП
6
Liam Coyle
ЦП
11
Matt Lowe
ЦФ
Главный тренер
Джон Коулман
Мэнсфилд Таун
18
Aaron Lewis
ЦЗ
8
Ollie Clarke
ЦП
19
James Gale
ЦФ
37
Scott Flinders
ЦФ
2
George Williams
ЦФ
4
Elliott Hewitt
ЦФ
24
Will Swan
ЦФ
Аккрингтон Стэнли
30
Toby Savin
ВР
4
Seb Quirk
ЦП
2
Джо Притчард
ЦП
10
Alex Henderson
ЦП
16
Бен Вудс
ЦП
22
Dan Martin
ЦП
39
Josh Woods
ЦФ
1-2-5
44
Флинт
21
25
Рид
3
50
7
Николс
16
9
4-4-1-1
1
Витек
33
16
Габбинс
3
38
24
7
Уалли
6
28
7
Нолан
11
16
18
18
16
21
8
8
21
10
19
19
10
7
Экинс
4
4
7
Экинс
50
24
24
50
7
Уалли
2
Притчард
2
Притчард
7
Уалли
11
39
39
11
Остались в запасе
Мэнсфилд Таун
Аккрингтон Стэнли
37
Scott Flinders
ЦФ
2
George Williams
ЦФ
Главный тренер
Найджел Клаф
30
Toby Savin
ВР
4
Seb Quirk
ЦП
10
Alex Henderson
ЦП
16
Бен Вудс
ЦП
22
Dan Martin
ЦП
Главный тренер
Джон Коулман
Остались в запасе
37
Scott Flinders
ЦФ
2
George Williams
ЦФ
Остались в запасе
30
Toby Savin
ВР
4
Seb Quirk
ЦП
10
Alex Henderson
ЦП
16
Бен Вудс
ЦП
22
Dan Martin
ЦП
Главный тренер
Найджел Клаф
Главный тренер
Джон Коулман
Статистика матча Мэнсфилд Таун - Аккрингтон Стэнли
1
Всего ударов по воротам
14
5
Удары в створ
5
3
Владение мячом %
57
43
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Угловые удары
4
1
Нарушения
15
16
Офсайды
6
0
Количество передач
403
305
Сейвы
2
3
Точность передач %
69
57
Удары мимо ворот
5
2
Блокированные удары
4
0
Удары из пределов штрафной
8
4
Удары из-за пределов штрафной
6
1
Матчи команд
Мэнсфилд Таун
Англия. Первая лига, 17 тур
Лестер
- : -
28.11.2026
Мэнсфилд Таун
Англия. Первая лига, 16 тур
Мэнсфилд Таун
1 : 1
21.11.2026
Милтон Кинс Донс
Англия. Первая лига, 15 тур
Стивенидж
0 : 0
14.11.2026
Мэнсфилд Таун
Англия. Первая лига, 9 тур
Уиган Атлетик
0 : 0
03.11.2026
Мэнсфилд Таун
Англия. Первая лига, 14 тур
Мэнсфилд Таун
0 : 2
31.10.2026
Ноттс Каунти
Англия. Первая лига, 13 тур
Блэкпул
1 : 4
24.10.2026
Мэнсфилд Таун
Аккрингтон Стэнли
Англия. Вторая лига, 17 тур
Флитвуд
- : -
28.11.2026
Аккрингтон Стэнли
Англия. Вторая лига, 16 тур
Аккрингтон Стэнли
1 : 1
21.11.2026
Солфорд Сити
Англия. Вторая лига, 15 тур
Порт Вейл
4 : 2
14.11.2026
Аккрингтон Стэнли
Англия. Вторая лига, 14 тур
Аккрингтон Стэнли
1 : 1
31.10.2026
Нортгемптон Таун
Англия. Вторая лига, 13 тур
Рочдейл
0 : 5
24.10.2026
Аккрингтон Стэнли
Англия. Вторая лига, 12 тур
Йорк Сити
1 : 1
20.10.2026
Аккрингтон Стэнли
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