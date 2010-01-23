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Расписание матчей
Англия. Кубок
Аккрингтон Стэнли - Фулхэм
Аккрингтон Стэнли - Фулхэм: обзор матча 23 января 2010
Аккрингтон Стэнли
23.01.2010, суббота, 18:00
Англия. Кубок, 1/16 финала
1 : 3
Завершен
Фулхэм
Матч
Статистика
Личные встречи
Статистика матча Аккрингтон Стэнли - Фулхэм
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Аккрингтон Стэнли
Англия. Вторая лига, 15 тур
Порт Вейл
- : -
14.11.2026
Аккрингтон Стэнли
Англия. Вторая лига, 14 тур
Аккрингтон Стэнли
1 : 1
31.10.2026
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Англия. Вторая лига, 13 тур
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0 : 5
24.10.2026
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Англия. Вторая лига, 12 тур
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20.10.2026
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Англия. Вторая лига, 11 тур
Аккрингтон Стэнли
3 : 1
17.10.2026
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Англия. Вторая лига, 10 тур
Олдхэм
0 : 0
10.10.2026
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Англия. Премьер-лига, 11 тур
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- : -
21.11.2026
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Фулхэм
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Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Астон Вилла
1 : 1
31.10.2026
Фулхэм
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0 : 1
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Англия. Премьер-лига, 8 тур
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24.10.2026
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Англия. Премьер-лига, 7 тур
Фулхэм
1 : 0
17.10.2026
Халл Сити
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