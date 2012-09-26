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Расписание матчей
Кубок Французской Лиги
Арль-Авиньон - Аяччо
Арль-Авиньон - Аяччо: обзор матча 26 сентября 2012
Арль-Авиньон
26.09.2012, среда, 22:00
Франция. Кубок лиги, 1/16 финала
2 : 1
Завершен
Аяччо
Матч
Статистика
Личные встречи
Статистика матча Арль-Авиньон - Аяччо
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Арль-Авиньон
Франция. Кубок лиги, 1/64 финала
Арль-Авиньон
0 : 3
11.08.2015
Эвиан
Франция. Кубок, 1/32 финала
Ред Стар
2 : 1
03.01.2015
Арль-Авиньон
Франция. Кубок Лиги, 1/8 финала
Арль-Авиньон
0 : 2
17.12.2014
Генгам
Франция. Кубок Лиги, 3 раунд
Реймс
2 : 3
28.10.2014
Арль-Авиньон
Франция. Кубок Лиги, 2 раунд
Анжер
1 : 2
26.08.2014
Арль-Авиньон
Аяччо
Франция. Лига 2, 34 тур
Париж
2 : 0
10.05.2025
Аяччо
Франция. Лига 2, 33 тур
Аяччо
2 : 1
02.05.2025
Лорьян
Франция. Лига 2, 32 тур
Анси
2 : 0
25.04.2025
Аяччо
Франция. Лига 2, 31 тур
Аяччо
1 : 1
18.04.2025
По
Франция. Лига 2, 30 тур
Труа
0 : 0
11.04.2025
Аяччо
Информация о матче
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Арль-Авиньон
Аяччо
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2023.10.23 19:45
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