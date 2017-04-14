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Расписание матчей
Чемпионат Беларуси по футболу 2026
Днепр - Крумкачи
Днепр - Крумкачи: обзор матча 14 апреля 2017
Днепр
14.04.2017, пятница, 19:00
Беларусь. Высшая лига, 3 тур
2 : 1
Завершен
Крумкачи
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Статистика матча Днепр - Крумкачи
4
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
2
Матчи команд
Днепр
Беларусь. Высшая лига, 29 тур
Днепр
- : -
21.11.2026
Витебск
Беларусь. Высшая лига, 28 тур
Неман
2 : 1
08.11.2026
Днепр
Беларусь. Высшая лига, 27 тур
Днепр
2 : 1
31.10.2026
Гомель
Беларусь. Высшая лига, 26 тур
Арсенал
0 : 0
25.10.2026
Днепр
Беларусь. Высшая лига, 25 тур
Днепр
2 : 1
18.10.2026
БАТЭ
Беларусь. Высшая лига, 24 тур
Днепр
2 : 3
11.10.2026
Динамо Мн
Крумкачи
Беларусь. Кубок, 1/16 финала
Крумкачи
0 : 5
19.07.2026
Динамо-Брест
Беларусь. Кубок, 1/16 финала
Крумкачи
1 : 2
12.07.2025
Нафтан
Беларусь. Кубок, 1/16 финала
Крумкачи
0 : 1
14.07.2024
Днепр
Беларусь. Высшая лига, 30 тур
Крумкачи
2 : 1
26.11.2017
Минск
Беларусь. Высшая лига, 29 тур
Динамо Мн
1 : 0
18.11.2017
Крумкачи
Информация о матче
Стадион:
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Днепр
Крумкачи
Высшая лига: шансы «Днепра» и «Витебска» на победу в матче 29-го тура
12:08
«Неман» – «Днепр»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Высшая лига: шансы «Немана» и «Днепра Могилев» на победу в матче 28 тура
7 ноября
«Днепр» – «Гомель»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 31 октября 2026
31 октября
Высшая лига: шансы «Днепра Могилев» и «Гомеля» на победу в матче 27-го тура
30 октября
Высшая лига: шансы «Днепра» и «Витебска» на победу в матче 29-го тура
12:08
«Неман» – «Днепр»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
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Кубок Белоруссии. «Динамо» Кучука проиграло клубу Д2 «Крумкачи»
2020.09.01 21:14
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Двух футболистов «Крумкачей» избили силовики. Игроков перепутали с митингующими
2020.08.31 17:04
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В Беларуси вратарь забил ударом из своей штрафной
2017.07.29 23:19
3
Товарищеский матч. ЦСКА побеждает «Крумкачи», Траоре забивает во втором матче подряд
2016.07.14 14:10
9
ЦСКА сыграет пять контрольных матчей
2016.07.01 13:42
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