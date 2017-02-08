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Расписание матчей
Англия. Кубок
Лестер - Дерби Каунти
Лестер - Дерби Каунти: обзор матча 08 февраля 2017
Лестер
08.02.2017, среда, 22:45
Англия. Кубок, 1/16 финала
3 : 1
Завершен
Дерби Каунти
46'
Э. Кинг
94'
О. Ндиди
114'
Д. Грей
61'
А. Камара
Матч
Статистика
Личные встречи
Протокол Лестер - Дерби Каунти
ГОЛ! 3:1!
Д. Грей
114'
ГОЛ! 2:1!
О. Ндиди
94'
Замена
И. Слимани
️️️️
А. Муса
90'
Замена
О. Ндиди
️️️️
Н. Менди
90'
Желтая карточка
А. Муса
84'
82'
Замена
Д. Наджент
️️️️
Н. Блекмэн
Замена
Р. Марез
️️️️
Б. Капустка
81'
74'
Замена
Д. Расселл
️️️️
А. Камара
61'
ГОЛ! 1:1!
А. Камара
53'
Замена
М. Выдра
️️️️
Б. Джонсон
ГОЛ! 1:0!
Э. Кинг
46'
Желтая карточка
Н. Менди
9'
5'
Желтая карточка
С. Кристи
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Лестер
20
Рон-Роберт Цилер
ВР
33
Бен Чилвел
ЛЗ
12
Даниэль Амарти
ЦЗ
27
Марцин Василевски
ЦЗ
29
Йоан Беналуан
ЦЗ
6
Нампалис Менди
ЛП
10
Демарай Грей
ЛВ
67
Бартош Капустка
АП
10
Энди Кинг
ПП
11
Марк Олбрайтон
ПП
7
Ахмед Муса
ПВ
Главный тренер
Рассел Мартин
Дерби Каунти
1
Джонатан Митчелл
ВР
3
Макс Лоу
ЛЗ
5
Джейсон Шекелл
ЦЗ
36
Ричард Кио
ЦЗ
29
Сайрус Кристи
ЦЗ
4
Брэдли Джонсон
ЛП
4
Жульен де Сар
ЦП
19
Джейкоб Баттерфилд
ПП
21
Икечи Анья
ЛФ
9
Ник Блекмэн
ЦФ
9
Абдул Камара
РФ
Главный тренер
Пол Уорн
Лестер
29
Бен Хамер
ВР
28
Кристиан Фукс
ЛЗ
4
Дэнни Дринкуотер
ЦП
4
Онини Ндиди
ЦП
26
Рияд Марез
ПВ
30
Синджи Оказаки
ЦФ
19
Ислам Слимани
ЦФ
Дерби Каунти
33
Скотт Карсон
ВР
15
Алекс Пирс
ЦЗ
22
Крис Бэйрд
ЦЗ
10
Томас Инс
ЦП
77
Джонни Расселл
ЦП
11
Матей Выдра
ЦФ
35
Дэвид Наджент
ЦФ
4-3-3
20
Цилер
33
Чилвел
27
Василевски
29
Беналуан
12
Амарти
6
Менди
10
Кинг
11
Олбрайтон
10
Грей
67
Капустка
7
Муса
4-3-3
1
Митчелл
5
Шекелл
36
Кио
29
Кристи
3
Лоу
19
Баттерфилд
4
де Сар
4
Джонсон
9
Камара
9
Блекмэн
21
Анья
6
Менди
4
Ндиди
4
Ндиди
6
Менди
67
Капустка
26
Марез
26
Марез
67
Капустка
7
Муса
19
Слимани
19
Слимани
7
Муса
9
Камара
77
Расселл
77
Расселл
9
Камара
4
Джонсон
11
Выдра
11
Выдра
4
Джонсон
9
Блекмэн
35
Наджент
35
Наджент
9
Блекмэн
Остались в запасе
Лестер
Дерби Каунти
29
Бен Хамер
ВР
28
Кристиан Фукс
ЛЗ
4
Дэнни Дринкуотер
ЦП
30
Синджи Оказаки
ЦФ
Главный тренер
Рассел Мартин
33
Скотт Карсон
ВР
15
Алекс Пирс
ЦЗ
22
Крис Бэйрд
ЦЗ
10
Томас Инс
ЦП
Главный тренер
Пол Уорн
Остались в запасе
29
Бен Хамер
ВР
28
Кристиан Фукс
ЛЗ
4
Дэнни Дринкуотер
ЦП
30
Синджи Оказаки
ЦФ
Остались в запасе
33
Скотт Карсон
ВР
15
Алекс Пирс
ЦЗ
22
Крис Бэйрд
ЦЗ
10
Томас Инс
ЦП
Главный тренер
Рассел Мартин
Главный тренер
Пол Уорн
Статистика матча Лестер - Дерби Каунти
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Лестер
Англия. Первая лига, 16 тур
Хаддерсфилд Таун
- : -
21.11.2026
Лестер
Англия. Первая лига, 14 тур
Лестер
2 : 2
31.10.2026
Стивенидж
Англия. Первая лига, 8 тур
Лестер
3 : 0
27.10.2026
Уиган Атлетик
Англия. Первая лига, 13 тур
Лутон Таун
2 : 1
24.10.2026
Лестер
Англия. Первая лига, 12 тур
Бромли
0 : 4
20.10.2026
Лестер
Англия. Первая лига, 11 тур
Лестер
2 : 1
17.10.2026
Донкастер Роверс
Дерби Каунти
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Саутгемптон
- : -
21.11.2026
Дерби Каунти
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Дерби Каунти
3 : 1
06.11.2026
Болтон
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Дерби Каунти
0 : 4
03.11.2026
Норвич Сити
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Миллуолл
4 : 1
31.10.2026
Дерби Каунти
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Шеффилд Юнайтед
1 : 1
24.10.2026
Дерби Каунти
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Дерби Каунти
0 : 1
17.10.2026
Сток Сити
Информация о матче
Стадион:
Кинг Пауэр
Где смотреть матч:
МАТЧ! ФУТБОЛ 1
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