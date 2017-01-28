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Расписание матчей
Англия. Кубок
Тоттенхэм - Уиком Уондерерс
Тоттенхэм - Уиком Уондерерс: обзор матча 28 января 2017
Тоттенхэм
28.01.2017, суббота, 18:00
Англия. Кубок, 1/16 финала
4 : 3
Завершен
Уиком Уондерерс
60'
Х. Сон
64'
В. Янссен (П)
89'
Д. Алли
90'
Х. Сон
Матч
Статистика
Личные встречи
Протокол Тоттенхэм - Уиком Уондерерс
ГОЛ! 4:0!
Х. Сон
90'
ГОЛ! 3:0!
Д. Алли
89'
Желтая карточка
В. Янссен
69'
ГОЛ с пенальти! 2:0!
В. Янссен
64'
Замена
Д. Алли
️️️️
Д. Онома
61'
Замена
М. Дембеле
️️️️
К. Виммер
61'
ГОЛ! 1:0!
Х. Сон
60'
Желтая карточка
Г. Уинкс
54'
Замена
В. Янссен
️️️️
Д. Н'Куду
45'
Начало матча
Показать весь матч
Статистика матча Тоттенхэм - Уиком Уондерерс
2
5
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
5
Матчи команд
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Тоттенхэм
- : -
21.11.2026
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Англия. Премьер-лига, 10 тур
Лидс
1 : 0
07.11.2026
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Англия. Премьер-лига, 9 тур
Тоттенхэм
2 : 0
31.10.2026
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Челси
0 : 2
24.10.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Тоттенхэм
3 : 1
19.10.2026
Ковентри
Англия. Премьер-лига, 6 тур
Манчестер Юнайтед
1 : 1
10.10.2026
Тоттенхэм
Уиком Уондерерс
Англия. Первая лига, 16 тур
Оксфорд
- : -
21.11.2026
Уиком Уондерерс
Англия. Первая лига, 15 тур
Уиком Уондерерс
0 : 0
14.11.2026
Хаддерсфилд Таун
Англия. Первая лига, 14 тур
Уиком Уондерерс
2 : 0
31.10.2026
Бертон Альбион
Англия. Первая лига, 13 тур
Уимблдон
1 : 1
24.10.2026
Уиком Уондерерс
Англия. Первая лига, 12 тур
Кембридж Юнайтед
2 : 2
20.10.2026
Уиком Уондерерс
Англия. Первая лига, 11 тур
Уиком Уондерерс
2 : 0
17.10.2026
Ноттс Каунти
Информация о матче
Стадион:
Уайт Харт Лэйн
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