Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Англия. Кубок
Дерби Каунти - Лестер
Дерби Каунти - Лестер: обзор матча 27 января 2017
Дерби Каунти
27.01.2017, пятница, 22:55
Англия. Кубок, 1/16 финала
2 : 2
Завершен
Лестер
21'
Д. Бент
40'
К. Брайсон
8'
Д. Бент (АГ)
86'
У. Морган
Матч
Статистика
Личные встречи
Протокол Дерби Каунти - Лестер
Замена
А. Камара
️️️️
К. Брайсон
89'
86'
ГОЛ! 2:2!
У. Морган
Замена
М. Выдра
️️️️
Д. Расселл
84'
74'
Замена
А. Муса
️️️️
М. Олбрайтон
64'
Замена
Р. Марез
️️️️
С. Оказаки
Замена
Д. Баттерфилд
️️️️
У. Хьюз
63'
Желтая карточка
А. Пирс
55'
45'
Замена
Д. Грей
️️️️
К. Фукс
ГОЛ! 2:1!
К. Брайсон
40'
ГОЛ! 1:1!
Д. Бент
21'
8'
ГОЛ в свои ворота! 0:1!
Д. Бент
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Дерби Каунти
33
Скотт Карсон
ВР
15
Алекс Пирс
ЦЗ
36
Ричард Кио
ЦЗ
22
Крис Бэйрд
ЦЗ
7
Крэйг Брайсон
ЛП
29
Маркус Ольссон
ЦП
4
Брэдли Джонсон
ЦП
19
Уилл Хьюз
ЦП
77
Джонни Расселл
ЛФ
10
Даррен Бент
ЦФ
Главный тренер
Пол Уорн
Лестер
1
Каспер Шмейхель
ВР
28
Кристиан Фукс
ЛЗ
5
Уэс Морган
ЦЗ
6
Роберт Хут
ЦЗ
2
Дэнни Симпсон
ПЗ
4
Дэнни Дринкуотер
ЦП
10
Энди Кинг
ЦП
11
Марк Олбрайтон
ПП
9
Джейми Варди
ЦФ
30
Синджи Оказаки
ЦФ
Главный тренер
Рассел Мартин
Дерби Каунти
1
Джонатан Митчелл
ВР
5
Джейсон Шекелл
ЦЗ
29
Сайрус Кристи
ЦЗ
19
Джейкоб Баттерфилд
ЦП
9
Абдул Камара
ЦП
4
Жульен де Сар
ЦП
11
Матей Выдра
ЦФ
Лестер
20
Рон-Роберт Цилер
ВР
29
Йоан Беналуан
ЦЗ
10
Демарай Грей
ЛВ
6
Нампалис Менди
ЦП
7
Ахмед Муса
ПВ
26
Рияд Марез
ПВ
3-4-2
33
Карсон
15
Пирс
36
Кио
22
Бэйрд
7
Брайсон
4
Джонсон
19
Хьюз
29
Ольссон
77
Расселл
10
Бент
4-3-2
1
Шмейхель
2
Симпсон
5
Морган
6
Хут
28
Фукс
11
Олбрайтон
10
Кинг
4
Дринкуотер
30
Оказаки
9
Варди
19
Хьюз
19
Баттерфилд
19
Баттерфилд
19
Хьюз
7
Брайсон
9
Камара
9
Камара
7
Брайсон
77
Расселл
11
Выдра
11
Выдра
77
Расселл
28
Фукс
10
Грей
10
Грей
28
Фукс
11
Олбрайтон
7
Муса
7
Муса
11
Олбрайтон
30
Оказаки
26
Марез
26
Марез
30
Оказаки
Остались в запасе
Дерби Каунти
Лестер
1
Джонатан Митчелл
ВР
5
Джейсон Шекелл
ЦЗ
29
Сайрус Кристи
ЦЗ
4
Жульен де Сар
ЦП
Главный тренер
Пол Уорн
20
Рон-Роберт Цилер
ВР
29
Йоан Беналуан
ЦЗ
6
Нампалис Менди
ЦП
Главный тренер
Рассел Мартин
Остались в запасе
1
Джонатан Митчелл
ВР
5
Джейсон Шекелл
ЦЗ
29
Сайрус Кристи
ЦЗ
4
Жульен де Сар
ЦП
Остались в запасе
20
Рон-Роберт Цилер
ВР
29
Йоан Беналуан
ЦЗ
6
Нампалис Менди
ЦП
Главный тренер
Пол Уорн
Главный тренер
Рассел Мартин
Статистика матча Дерби Каунти - Лестер
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Матчи команд
Дерби Каунти
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Саутгемптон
- : -
21.11.2026
Дерби Каунти
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Дерби Каунти
3 : 1
06.11.2026
Болтон
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Дерби Каунти
0 : 4
03.11.2026
Норвич Сити
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Миллуолл
4 : 1
31.10.2026
Дерби Каунти
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Шеффилд Юнайтед
1 : 1
24.10.2026
Дерби Каунти
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Дерби Каунти
0 : 1
17.10.2026
Сток Сити
Лестер
Англия. Первая лига, 16 тур
Хаддерсфилд Таун
- : -
21.11.2026
Лестер
Англия. Первая лига, 14 тур
Лестер
2 : 2
31.10.2026
Стивенидж
Англия. Первая лига, 8 тур
Лестер
3 : 0
27.10.2026
Уиган Атлетик
Англия. Первая лига, 13 тур
Лутон Таун
2 : 1
24.10.2026
Лестер
Англия. Первая лига, 12 тур
Бромли
0 : 4
20.10.2026
Лестер
Англия. Первая лига, 11 тур
Лестер
2 : 1
17.10.2026
Донкастер Роверс
Информация о матче
Стадион:
Прайд Парк
Где смотреть матч:
МАТЧ! ФУТБОЛ 1
Новости команд
Все
Дерби Каунти
Лестер
Российская порнозвезда лишила чемпиона Англии денег
Вчера, 01:03
5
Фанаты «Лестера» возмущены сотрудничеством клуба с российской порнозвездой
6 ноября
28
Бензема, Погба и еще 20 игроков попали в список самых звездных свободных агентов от BBC
3 сентября
4
Игрок сборной России забил первый гол в сезоне за молодежку «Манчестер Юнайтед»
1 сентября
«Манчестер Сити» купил 17-летнего вингера
11 июля
«Манчестер Сити» сыграет с «Бристолем» Хайкина в 1/8 финала Кубка Англии и другие пары
2023.01.30 22:44
Кубок лиги. «Ливерпуль» в серии пенальти обыграл «Дерби Каунти» из Д3
2022.11.10 01:07
«Ди Си Юнайтед» ведет переговоры о возвращении Руни
2022.07.09 08:57
Стала известна причина ухода Руни из «Дерби Каунти»
2022.06.26 19:57
Руни прокомментировал уход из «Дерби Каунти»: «Меня старались отговорить»
2022.06.24 21:23
Российская порнозвезда лишила чемпиона Англии денег
Вчера, 01:03
5
Фанаты «Лестера» возмущены сотрудничеством клуба с российской порнозвездой
6 ноября
28
Бензема, Погба и еще 20 игроков попали в список самых звездных свободных агентов от BBC
3 сентября
4
Игрок сборной России забил первый гол в сезоне за молодежку «Манчестер Юнайтед»
1 сентября
«Манчестер Сити» купил 17-летнего вингера
11 июля
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+