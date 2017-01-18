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Расписание матчей
Англия. Кубок
Ньюкасл - Бирмингем Сити
Ньюкасл - Бирмингем Сити: обзор матча 18 января 2017
Ньюкасл
18.01.2017, среда, 22:45
Англия. Кубок, 1/32 финала
3 : 1
Завершен
Бирмингем Сити
9'
М. Ритчи (П)
34'
Й. Гуффран
90'
М. Ритчи
71'
Д. Коттерилл
Матч
Статистика
Личные встречи
Протокол Ньюкасл - Бирмингем Сити
ГОЛ! 3:1!
М. Ритчи
90'
86'
Желтая карточка
Д. Гроундс
Замена
Д. Коулбэк
️️️️
Ш. Тиоте
82'
80'
Замена
Д. Фаббрини
️️️️
М. Кифтенбельд
Замена
А. Хэйден
️️️️
Д. Йедлин
75'
71'
ГОЛ! 2:1!
Д. Коттерилл
Желтая карточка
Ш. Тиоте
69'
64'
Замена
Л. Юткевич
️️️️
В. Соломон-Отабор
64'
Замена
Р. Браун
️️️️
Д. Дэвис
34'
Желтая карточка
Р. Шоттон
ГОЛ! 2:0!
Й. Гуффран
34'
9'
Желтая карточка
А. Легздиньш
ГОЛ с пенальти! 1:0!
М. Ритчи
9'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ньюкасл
26
Матс Селс
ВР
30
Мэтт Ритчи
ЛЗ
2
ДеАндре Йедлин
ЦЗ
4
Грант Хэнли
ЦЗ
24
Шейк Тиоте
ЛП
33
Ашраф Лазаар
ЦП
26
Джонджо Шелви
ПП
94
Йоан Гуффран
ЦФ
Главный тренер
Маттиас Яйсле
Бирмингем Сити
1
Адам Легздиньш
ВР
4
Пол Робинсон
ЛЗ
5
Райан Шоттон
ЦЗ
17
Джонатан Гроундс
ЦЗ
2
Джош Когли
ПЗ
8
Роберт Теше
ЛП
16
Дэвид Дэвис
ЦП
8
Майкел Кифтенбельд
ПП
13
Вив Соломон-Отабор
ПВ
11
Дэвид Коттерилл
ЛФ
34
Чарли Адамс
РФ
Ньюкасл
33
Роб Эллиот
ВР
14
Пол Дамметт
ЛЗ
24
Джамал Ласселлс
ЦЗ
14
Айзек Хэйден
ЦП
4
Джек Коулбэк
ЦП
22
Айосе Перес
ЦФ
9
Дэрил Мерфи
ЦФ
Бирмингем Сити
29
Томаш Кушчак
ВР
5
Майкл Моррисон
ЦЗ
23
Джонатан Спектор
ЦЗ
10
Рис Браун
ЦП
25
Стефен Глисон
ЦП
10
Лукаш Юткевич
ЦФ
31
Диего Фаббрини
ЦФ
3-3-1
26
Селс
30
Ритчи
4
Хэнли
2
Йедлин
24
Тиоте
33
Лазаар
26
Шелви
94
Гуффран
4-3-1-2
1
Легздиньш
2
Когли
5
Шоттон
17
Гроундс
4
Робинсон
8
Кифтенбельд
16
Дэвис
8
Теше
13
Соломон-Отабор
34
Адамс
11
Коттерилл
2
Йедлин
14
Хэйден
14
Хэйден
2
Йедлин
24
Тиоте
4
Коулбэк
4
Коулбэк
24
Тиоте
16
Дэвис
10
Браун
10
Браун
16
Дэвис
13
Соломон-Отабор
10
Юткевич
10
Юткевич
13
Соломон-Отабор
8
Кифтенбельд
31
Фаббрини
31
Фаббрини
8
Кифтенбельд
Остались в запасе
Ньюкасл
Бирмингем Сити
33
Роб Эллиот
ВР
14
Пол Дамметт
ЛЗ
24
Джамал Ласселлс
ЦЗ
22
Айосе Перес
ЦФ
9
Дэрил Мерфи
ЦФ
Главный тренер
Маттиас Яйсле
29
Томаш Кушчак
ВР
5
Майкл Моррисон
ЦЗ
23
Джонатан Спектор
ЦЗ
25
Стефен Глисон
ЦП
Остались в запасе
33
Роб Эллиот
ВР
14
Пол Дамметт
ЛЗ
24
Джамал Ласселлс
ЦЗ
22
Айосе Перес
ЦФ
9
Дэрил Мерфи
ЦФ
Остались в запасе
29
Томаш Кушчак
ВР
5
Майкл Моррисон
ЦЗ
23
Джонатан Спектор
ЦЗ
25
Стефен Глисон
ЦП
Главный тренер
Маттиас Яйсле
Статистика матча Ньюкасл - Бирмингем Сити
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ньюкасл
- : -
21.11.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Фулхэм
1 : 1
07.11.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ньюкасл
0 : 1
02.11.2026
Эвертон
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Эвертон
3 : 1
29.10.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Кристал Пэлас
0 : 2
25.10.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Ньюкасл
0 : 1
17.10.2026
Астон Вилла
Бирмингем Сити
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Сток Сити
- : -
21.11.2026
Бирмингем Сити
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Бирмингем Сити
2 : 1
07.11.2026
Суонси
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Бирмингем Сити
3 : 0
03.11.2026
Миллуолл
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Линкольн
1 : 3
31.10.2026
Бирмингем Сити
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Кардифф
1 : 0
24.10.2026
Бирмингем Сити
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Бирмингем Сити
3 : 0
17.10.2026
Куинз Парк Рейнджерс
Информация о матче
Стадион:
Сент-Джеймс Парк
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