Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Англия. Кубок
Бирмингем Сити - Ньюкасл
Бирмингем Сити - Ньюкасл: обзор матча 07 января 2017
Бирмингем Сити
07.01.2017, суббота, 18:00
Англия. Кубок, 1/32 финала
1 : 1
Завершен
Ньюкасл
42'
Л. Юткевич
5'
Д. Мерфи
Матч
Статистика
Личные встречи
Протокол Бирмингем Сити - Ньюкасл
67'
Желтая карточка
А. Хэйден
65'
Замена
А. Хэйден
️️️️
Ш. Тиоте
Замена
Д. Когли
️️️️
Д. Спектор
44'
ГОЛ! 1:1!
Л. Юткевич
42'
10'
Замена
Й. Гуффран
️️️️
А. Митрович
5'
ГОЛ! 0:1!
Д. Мерфи
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Бирмингем Сити
1
Адам Легздиньш
ВР
4
Пол Робинсон
ЛЗ
5
Райан Шоттон
ЦЗ
17
Джонатан Гроундс
ЦЗ
23
Джонатан Спектор
ЦЗ
25
Стефен Глисон
ЛП
16
Дэвид Дэвис
ЦП
34
Чарли Адамс
АП
8
Майкел Кифтенбельд
ПП
10
Лукаш Юткевич
ЦФ
31
Диего Фаббрини
ЦФ
Ньюкасл
26
Матс Селс
ВР
24
Джамал Ласселлс
ЦЗ
2
ДеАндре Йедлин
ЦЗ
4
Грант Хэнли
ЦЗ
33
Ашраф Лазаар
ЛП
4
Джек Коулбэк
ЦП
24
Шейк Тиоте
ЦП
6
Вурнон Анита
ПП
9
Дэрил Мерфи
ЦФ
9
Александар Митрович
ЦФ
Главный тренер
Маттиас Яйсле
Бирмингем Сити
29
Томаш Кушчак
ВР
5
Майкл Моррисон
ЦЗ
2
Джош Когли
ПЗ
10
Рис Браун
ЦП
8
Роберт Теше
ЦП
11
Дэвид Коттерилл
ЦФ
Ньюкасл
1
Карл Дарлоу
ВР
30
Мэтт Ритчи
ЛЗ
14
Пол Дамметт
ЛЗ
26
Киран Кларк
ЦЗ
14
Айзек Хэйден
ЦП
94
Йоан Гуффран
ЦФ
34
Дуайт Гэйл
ЦФ
4-3-1-2
1
Легздиньш
4
Робинсон
17
Гроундс
23
Спектор
5
Шоттон
25
Глисон
16
Дэвис
8
Кифтенбельд
34
Адамс
31
Фаббрини
10
Юткевич
3-4-2
26
Селс
24
Ласселлс
2
Йедлин
4
Хэнли
6
Анита
4
Коулбэк
24
Тиоте
33
Лазаар
9
Митрович
9
Мерфи
23
Спектор
2
Когли
2
Когли
23
Спектор
24
Тиоте
14
Хэйден
14
Хэйден
24
Тиоте
9
Митрович
94
Гуффран
94
Гуффран
9
Митрович
Остались в запасе
Бирмингем Сити
Ньюкасл
29
Томаш Кушчак
ВР
5
Майкл Моррисон
ЦЗ
10
Рис Браун
ЦП
8
Роберт Теше
ЦП
11
Дэвид Коттерилл
ЦФ
1
Карл Дарлоу
ВР
30
Мэтт Ритчи
ЛЗ
14
Пол Дамметт
ЛЗ
26
Киран Кларк
ЦЗ
34
Дуайт Гэйл
ЦФ
Главный тренер
Маттиас Яйсле
Остались в запасе
29
Томаш Кушчак
ВР
5
Майкл Моррисон
ЦЗ
10
Рис Браун
ЦП
8
Роберт Теше
ЦП
11
Дэвид Коттерилл
ЦФ
Остались в запасе
1
Карл Дарлоу
ВР
30
Мэтт Ритчи
ЛЗ
14
Пол Дамметт
ЛЗ
26
Киран Кларк
ЦЗ
34
Дуайт Гэйл
ЦФ
Главный тренер
Маттиас Яйсле
Статистика матча Бирмингем Сити - Ньюкасл
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Бирмингем Сити
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Сток Сити
- : -
21.11.2026
Бирмингем Сити
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Бирмингем Сити
2 : 1
07.11.2026
Суонси
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Бирмингем Сити
3 : 0
03.11.2026
Миллуолл
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Линкольн
1 : 3
31.10.2026
Бирмингем Сити
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Кардифф
1 : 0
24.10.2026
Бирмингем Сити
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Бирмингем Сити
3 : 0
17.10.2026
Куинз Парк Рейнджерс
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ньюкасл
- : -
21.11.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Фулхэм
1 : 1
07.11.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ньюкасл
0 : 1
02.11.2026
Эвертон
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Эвертон
3 : 1
29.10.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Кристал Пэлас
0 : 2
25.10.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Ньюкасл
0 : 1
17.10.2026
Астон Вилла
Информация о матче
Стадион:
Сент-Эндрюс
Новости команд
Все
Бирмингем Сити
Ньюкасл
АПЛ: шансы «Ньюкасла» и «Арсенала» на победу в матче 11-го тура
10:22
Сафонов – в топ-10 самых дорогих вратарей мира
18 ноября
1
«Фулхэм» – «Ньюкасл»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
Шесть полицейских машин отправились на задержание футболиста «Ньюкасла», вооруженного луком
6 ноября
8
Премьер-лига Англия (АПЛ): шансы «Фулхэма» и «Ньюкасла» на победу в матче 10 тура
6 ноября
«Бирмингем Сити» – «Брентфорд»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 25 августа 2026
25 августа
«Бирмингем» – «Брентфорд»: кто победит в матче 2-го раунда Кубка лиги 2026/2027
24 августа
Товарищеский матч. «Барселона» не справилась с командой из Чемпионшипа
31 июля
В Англии построят уникальный стадион за 2,5 миллиарда
2025.11.22 01:25
13
Назван третий претендент на Сперцяна из Англии
2025.08.21 21:49
2
АПЛ: шансы «Ньюкасла» и «Арсенала» на победу в матче 11-го тура
10:22
Сафонов – в топ-10 самых дорогих вратарей мира
18 ноября
1
«Фулхэм» – «Ньюкасл»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
Шесть полицейских машин отправились на задержание футболиста «Ньюкасла», вооруженного луком
6 ноября
8
Премьер-лига Англия (АПЛ): шансы «Фулхэма» и «Ньюкасла» на победу в матче 10 тура
6 ноября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+