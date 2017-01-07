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Расписание матчей
Англия. Кубок
Бристоль Сити - Флитвуд
Бристоль Сити - Флитвуд: обзор матча 07 января 2017
Бристоль Сити
07.01.2017, суббота, 18:00
Англия. Кубок, 1/32 финала
0 : 0
Завершен
Флитвуд
Матч
Статистика
Личные встречи
Протокол Бристоль Сити - Флитвуд
Замена
Д. Патерсон
️️️️
Л. Томлин
80'
Замена
Р. О'Доннелл
️️️️
Ф. Филдинг
45'
Замена
М. Пак
️️️️
К. Смит
44'
Начало матча
Статистика матча Бристоль Сити - Флитвуд
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
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Информация о матче
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