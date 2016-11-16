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Материалы

Чехия - Дания

15.11.2016, Вторник, 22:30 мск Товарищеские матчи. Сборные Чехия - Дания
Отборочные матчи к ЧМ-2014. Европа (2012/2013), группа B

22 марта, пятница 23:30 Чехия 0:3 Дания

8 сентября, суббота 22:15 Дания 0:0 Чехия
Товарищеские матчи. Сборные 2010

17 ноября, среда 22:15 Дания 0:0 Чехия
Товарищеские матчи 2008
Сборные,
26 марта, среда 22:15 Дания 1:1 Чехия
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