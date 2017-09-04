Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Отборочные матчи ЧМ-2026
Азербайджан - Сан-Марино
Азербайджан - Сан-Марино: обзор матча 04 сентября 2017
Азербайджан
04.09.2017, понедельник, 19:00
Отборочные матчи к ЧМ. Европа, группа C, 8 тур
5 : 1
Завершен
Сан-Марино
81'
Р. Садыгов
74'
М. Палацци
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Азербайджан - Сан-Марино
ГОЛ! 1:1!
Р. Садыгов
81'
74'
ГОЛ! 0:1!
М. Палацци
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Азербайджан
14
Рашад Садыгов
ЦЗ
15
Бадави Гусейнов
ЦЗ
22
Тарлан Гулиев
ЦЗ
7
Араз Абдуллаев
ЦП
20
Ричард Алмейда
ЦП
22
Афран Исмаилов
ЦП
19
Рахид Амиргулиев
ЦП
18
Магомед Мирзабеков
ЦП
11
Рамиль Шейдаев
ЦФ
Главный тренер
Айхан Аббасов
Сан-Марино
23
Андреа Грандони
ЦЗ
13
Алессандро Делла Валле
ЦЗ
5
Микеле Чеволи
ЦЗ
14
Давиде Чезарини
ЦЗ
6
Давиде Симончини
ЦЗ
3
Мирко Палацци
ЦЗ
8
Алекс Гасперони
ЦП
17
Алессандро Голинуччи
ЦП
14
Микеле Червеллини
ЦП
19
Данило Эзекиель Ринальди
ЦП
21
Фабио Томаззини
ЦФ
Главный тренер
Фабрицио Костантини
Азербайджан
12
Анар Назиров
ВР
23
Салахат Агаев
ВР
17
Урфан Аббасов
ЦЗ
0
Павел Пашаев
ЦЗ
0
Руслан Абышов
ЦЗ
2
Гара Гараев
ОП
11
Руслан Гурбанов
ЦП
9
Ренат Дадашов
ЦФ
18
Агабала Рамазанов
ЦФ
10
Махир Эмрели
ЦФ
19
Намик Алескеров
ЦФ
Сан-Марино
23
Джакомо Мураччини
ВР
12
Маттиа Манцароли
ВР
5
Кристиан Бролли
ЦЗ
0
Майколь Берретти
ЦЗ
21
Лука Този
ЦП
7
Маттео Витаиоли
ЦФ
9
Маттиа Стефанелли
ЦФ
17
Хосе Хирш
ЦФ
18
Марко Бернарди
ЦФ
3-5-1
14
Садыгов
15
Гусейнов
22
Гулиев
20
Алмейда
22
Исмаилов
19
Амиргулиев
18
Мирзабеков
7
Абдуллаев
11
Шейдаев
3-2-4-1
14
Чезарини
6
Симончини
3
Палацци
13
Делла Валле
5
Чеволи
17
Голинуччи
14
Червеллини
19
Ринальди
8
Гасперони
21
Томаззини
Остались в запасе
Азербайджан
Сан-Марино
12
Анар Назиров
ВР
23
Салахат Агаев
ВР
17
Урфан Аббасов
ЦЗ
0
Павел Пашаев
ЦЗ
0
Руслан Абышов
ЦЗ
2
Гара Гараев
ОП
11
Руслан Гурбанов
ЦП
9
Ренат Дадашов
ЦФ
18
Агабала Рамазанов
ЦФ
10
Махир Эмрели
ЦФ
19
Намик Алескеров
ЦФ
Главный тренер
Айхан Аббасов
23
Джакомо Мураччини
ВР
12
Маттиа Манцароли
ВР
5
Кристиан Бролли
ЦЗ
0
Майколь Берретти
ЦЗ
21
Лука Този
ЦП
7
Маттео Витаиоли
ЦФ
9
Маттиа Стефанелли
ЦФ
17
Хосе Хирш
ЦФ
18
Марко Бернарди
ЦФ
Главный тренер
Фабрицио Костантини
Остались в запасе
12
Анар Назиров
ВР
23
Салахат Агаев
ВР
17
Урфан Аббасов
ЦЗ
0
Павел Пашаев
ЦЗ
0
Руслан Абышов
ЦЗ
2
Гара Гараев
ОП
11
Руслан Гурбанов
ЦП
9
Ренат Дадашов
ЦФ
18
Агабала Рамазанов
ЦФ
10
Махир Эмрели
ЦФ
19
Намик Алескеров
ЦФ
Остались в запасе
23
Джакомо Мураччини
ВР
12
Маттиа Манцароли
ВР
5
Кристиан Бролли
ЦЗ
0
Майколь Берретти
ЦЗ
21
Лука Този
ЦП
7
Маттео Витаиоли
ЦФ
9
Маттиа Стефанелли
ЦФ
17
Хосе Хирш
ЦФ
18
Марко Бернарди
ЦФ
Главный тренер
Айхан Аббасов
Главный тренер
Фабрицио Костантини
Статистика матча Азербайджан - Сан-Марино
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Азербайджан
Товарищеские матчи. Сборные
Андорра
1 : 3
16.11.2026
Азербайджан
Лига наций, 5 тур
Лихтенштейн
0 : 1
13.11.2026
Азербайджан
Лига наций, 4 тур
Азербайджан
1 : 0
04.10.2026
Литва
Лига наций, 3 тур
Азербайджан
0 : 0
01.10.2026
Лихтенштейн
Лига наций, 2 тур
Литва
1 : 1
27.09.2026
Азербайджан
Сан-Марино
Лига наций, 6 тур
Финляндия
7 : 2
15.11.2026
Сан-Марино
Лига наций, 5 тур
Сан-Марино
0 : 2
12.11.2026
Беларусь
Лига наций, 4 тур
Албания
2 : 1
06.10.2026
Сан-Марино
Лига наций, 3 тур
Беларусь
4 : 0
03.10.2026
Сан-Марино
Лига наций, 2 тур
Сан-Марино
0 : 3
29.09.2026
Албания
Информация о матче
Стадион:
Олимпико
Где смотреть матч:
МАТЧ! Футбол 2
Новости команд
Все
Азербайджан
Сан-Марино
Андорра – Азербайджан: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 16 ноября 2026
16 ноября
Финляндия – Сан-Марино: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 15 ноября 2026
15 ноября
Товарищеские матчи (сборные): шансы Андорры и Азербайджана на победу в матче
15 ноября
Лига наций: шансы Финляндии и Сан-Марино на победу в матче 6 тура
14 ноября
Лихтенштейн – Азербайджан: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 13 ноября 2026
13 ноября
Андорра – Азербайджан: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 16 ноября 2026
16 ноября
Товарищеские матчи (сборные): шансы Андорры и Азербайджана на победу в матче
15 ноября
Лихтенштейн – Азербайджан: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 13 ноября 2026
13 ноября
Лига наций: шансы Лихтенштейна и Азербайджана на победу в матче 5 тура
13 ноября
Стала известна позиция России по вотуму недоверия Инфантино, выдвинутому УЕФА
8 октября
6
Финляндия – Сан-Марино: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 15 ноября 2026
15 ноября
Лига наций: шансы Финляндии и Сан-Марино на победу в матче 6 тура
14 ноября
Сан-Марино – Беларусь: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 12 ноября 2026
12 ноября
Лига наций: шансы Сан-Марино и Беларуси на победу в матче 5 тура
11 ноября
Албания – Сан-Марино: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 6 октября 2026
6 октября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+