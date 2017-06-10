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Расписание матчей
Отборочные матчи ЧМ-2026
Казахстан - Дания
Казахстан - Дания: обзор матча 10 июня 2017
Казахстан
10.06.2017, суббота, 19:00
Отборочные матчи к ЧМ. Европа, группа E, 6 тур
1 : 3
Завершен
Дания
76'
И. Куат
27'
Н. Йоргенсен
50'
К. Эриксен (П)
81'
К. Дольберг
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Казахстан - Дания
82'
Замена
Х. Дальсгаард
️️️️
Й. Стригер Ларсен
81'
ГОЛ! 1:3!
К. Дольберг
Пас отдал
М. Брейтуэйт
ГОЛ! 1:2!
И. Куат
Пас отдал
С. Мужиков
76'
Замена
Е. Тунгышбаев
️️️️
Т. Нусербаев
75'
68'
Замена
К. Дольберг
️️️️
Ю. Поульсен
Замена
Я. Вороговский
️️️️
Д. Шомко
67'
Желтая карточка
Ю. Логвиненко
63'
Замена
А. Бейсебеков
️️️️
А. Нургалиев
56'
50'
ГОЛ с пенальти! 0:2!
К. Эриксен
45'
Замена
Л. Шоне
️️️️
В. Квист
Красная карточка
Б. Исламхан
43'
27'
ГОЛ! 0:1!
Н. Йоргенсен
Пас отдал
Ю. Поульсен
Желтая карточка
Т. Нусербаев
20'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Казахстан
1
Давид Лория
ВР
16
Гафуржан Суюмбаев
ЛЗ
18
Дмитрий Шомко
ЛЗ
6
Елдос Ахметов
ЦЗ
17
Танат Нусербаев
ЦЗ
5
Исламбек Куат
ЦЗ
23
Юрий Логвиненко
ЦП
14
Азат Нургалиев
ЦП
7
Серикжан Мужиков
ЦП
7
Георгий Жуков
ЦП
9
Бауржан Исламхан
АП
Дания
22
Фредерик Реннов
ВР
5
Риза Дурмиси
ЦЗ
4
Симон Кьер
ЦЗ
3
Янник Вестергор
ЦЗ
8
Томас Делэни
ОП
17
Йенс Стригер Ларсен
ЦП
10
Кристиан Эриксен
АП
7
Вилльям Квист
ПП
20
Юссуф Поульсен
ЦФ
9
Мартин Брейтуэйт
ЦФ
9
Николай Йоргенсен
ЦФ
Главный тренер
Аге Хареиде
Казахстан
16
Марсель Исламкулов
ВР
15
Владимир Плотников
ВР
21
Григорий Сартаков
ЦЗ
23
Темирлан Эрланов
ЦЗ
21
Абзал Бейсебеков
ЦЗ
10
Дидар Жалмукан
ЛВ
23
Еркебулан Тунгышбаев
ЦП
11
Ян Вороговский
ЦП
14
Роман Муртазаев
ЦП
20
Максим Федин
ПВ
8
Бауржан Турисбек
ЦФ
Дания
1
Давид Йенсен
ВР
22
Йеспер Хансен
ВР
12
Андреас Бьелланд
ЦЗ
13
Занка
ЦЗ
0
Фредерик Соренсен
ЦЗ
13
Андреас Кристенсен
ЦЗ
14
Хенрик Дальсгаард
ПЗ
18
Лукас Лерагер
ЦП
23
Пионе Систо
ЦП
21
Лассе Вибе
ЦП
19
Лассе Шоне
ЦП
12
Каспер Дольберг
ЦФ
3-2-4-1
1
Лория
6
Ахметов
17
Нусербаев
5
Куат
18
Шомко
16
Суюмбаев
23
Логвиненко
7
Мужиков
7
Жуков
14
Нургалиев
9
Исламхан
3-1-2-1-3
22
Реннов
5
Дурмиси
4
Кьер
3
Вестергор
8
Делэни
7
Квист
17
Стригер Ларсен
10
Эриксен
9
Йоргенсен
9
Брейтуэйт
20
Поульсен
14
Нургалиев
21
Бейсебеков
21
Бейсебеков
14
Нургалиев
17
Нусербаев
23
Тунгышбаев
23
Тунгышбаев
17
Нусербаев
18
Шомко
11
Вороговский
11
Вороговский
18
Шомко
17
Стригер Ларсен
14
Дальсгаард
14
Дальсгаард
17
Стригер Ларсен
7
Квист
19
Шоне
19
Шоне
7
Квист
20
Поульсен
12
Дольберг
12
Дольберг
20
Поульсен
Остались в запасе
Казахстан
Дания
20
Максим Федин
ПВ
10
Дидар Жалмукан
ЛВ
21
Григорий Сартаков
ЦЗ
16
Марсель Исламкулов
ВР
15
Владимир Плотников
ВР
23
Темирлан Эрланов
ЦЗ
14
Роман Муртазаев
ЦП
8
Бауржан Турисбек
ЦФ
1
Давид Йенсен
ВР
22
Йеспер Хансен
ВР
12
Андреас Бьелланд
ЦЗ
13
Занка
ЦЗ
0
Фредерик Соренсен
ЦЗ
13
Андреас Кристенсен
ЦЗ
18
Лукас Лерагер
ЦП
23
Пионе Систо
ЦП
21
Лассе Вибе
ЦП
Главный тренер
Аге Хареиде
Остались в запасе
20
Максим Федин
ПВ
10
Дидар Жалмукан
ЛВ
21
Григорий Сартаков
ЦЗ
16
Марсель Исламкулов
ВР
15
Владимир Плотников
ВР
23
Темирлан Эрланов
ЦЗ
14
Роман Муртазаев
ЦП
8
Бауржан Турисбек
ЦФ
Остались в запасе
1
Давид Йенсен
ВР
22
Йеспер Хансен
ВР
12
Андреас Бьелланд
ЦЗ
13
Занка
ЦЗ
0
Фредерик Соренсен
ЦЗ
13
Андреас Кристенсен
ЦЗ
18
Лукас Лерагер
ЦП
23
Пионе Систо
ЦП
21
Лассе Вибе
ЦП
Главный тренер
Аге Хареиде
Статистика матча Казахстан - Дания
2
1
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
2
0
Матчи команд
Казахстан
Лига наций, 6 тур
Казахстан
2 : 2
16.11.2026
Словакия
Лига наций, 5 тур
Молдова
2 : 1
13.11.2026
Казахстан
Лига наций, 4 тур
Казахстан
2 : 2
06.10.2026
Фарерские острова
Лига наций, 3 тур
Казахстан
1 : 2
02.10.2026
Молдова
Лига наций, 2 тур
Словакия
2 : 1
29.09.2026
Казахстан
Дания
Лига наций, 6 тур
Дания
2 : 3
17.11.2026
Норвегия
Лига наций, 5 тур
Португалия
1 : 4
14.11.2026
Дания
Лига наций, 4 тур
Уэльс
0 : 1
04.10.2026
Дания
Лига наций, 3 тур
Дания
2 : 4
01.10.2026
Португалия
Лига наций, 2 тур
Дания
2 : 0
27.09.2026
Уэльс
Информация о матче
Главный судья:
Владислав Безбородов
(Санкт-Петербург)
Стадион:
Центральный
Где смотреть матч:
МАТЧ! Футбол 2
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