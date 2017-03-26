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Расписание матчей
Отборочные матчи ЧМ-2026
Шотландия - Словения
Шотландия - Словения: обзор матча 26 марта 2017
Шотландия
26.03.2017, воскресенье, 21:45
Отборочные матчи к ЧМ. Европа, группа F, 5 тур
1 : 0
Завершен
Словения
88'
К. Мартин
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Шотландия - Словения
90'
+1
Желтая карточка
М. Самарджич
ГОЛ! 1:0!
К. Мартин
Пас отдал
С. Армстронг
88'
87'
Замена
Н. Омладич
️️️️
К. Кампль
Замена
К. Мартин
️️️️
Д. Моррисон
82'
Замена
И. Анья
️️️️
Р. Снодграсс
75'
69'
Замена
Р. Берич
️️️️
В. Бирса
62'
Желтая карточка
В. Бирса
58'
Замена
Б. Вербич
️️️️
Р. Безьяк
55'
Желтая карточка
Р. Безьяк
Замена
С. Нейсмит
️️️️
Л. Гриффитс
50'
23'
Желтая карточка
Б. Цесар
6'
Желтая карточка
Б. Йокич
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Шотландия
21
Крейг Гордон
ВР
3
Эндрю Робертсон
ЛЗ
6
Киран Тирни
ЛЗ
4
Чарли Малгрю
ЦЗ
4
Расселл Мартин
ЦЗ
7
Джеймс Моррисон
ЦП
17
Стюарт Армстронг
ЦП
8
Скотт Браун
ПП
7
Роберт Снодграсс
ПП
25
Джеймс Форрест
ПВ
20
Ли Гриффитс
ЦФ
Словения
1
Ян Облак
ВР
13
Боян Йокич
ЛЗ
0
Альяж Струна
ЦЗ
0
Мирал Самарджич
ЦЗ
5
Боштьян Цесар
ЦЗ
21
Рене Крхин
ЦП
14
Ясмин Куртич
ЦП
20
Кевин Кампль
ПП
0
Роман Безьяк
ЛФ
7
Йосип Иличич
ЦФ
10
Вальтер Бирса
РФ
Шотландия
21
Джек Хэмилтон
ВР
0
Аллан МакГрегор
ВР
4
Мэтт Ритчи
ЛЗ
14
Кристоф Берра
ЦЗ
22
Том Кэрни
ЦП
19
Даррен Флетчер
ЦП
17
Бэрри Беннэн
ЦП
7
Джон МакГинн
ЦП
11
Икечи Анья
ЦП
18
Джордан Роудс
ЦФ
13
Крис Мартин
ЦФ
10
Стивен Нейсмит
ЦФ
Словения
16
Ян Копривец
ВР
12
Вид Белец
ВР
2
Матия Широк
ЦЗ
17
Миха Мевля
ЦЗ
3
Лука Крайнц
ЦЗ
7
Беньямин Вербич
ЛВ
24
Миха Зайц
ЦП
23
Матич Чрнич
ЦП
15
Андраж Струна
ЦП
22
Ник Омладич
ЦП
11
Миливойе Новакович
ЦФ
9
Роберт Берич
ЦФ
4-4-1-1
21
Гордон
6
Тирни
4
Малгрю
4
Мартин
3
Робертсон
8
Браун
7
Моррисон
17
Армстронг
7
Снодграсс
25
Форрест
20
Гриффитс
4-3-3
1
Облак
0
Струна
0
Самарджич
5
Цесар
13
Йокич
20
Кампль
14
Куртич
21
Крхин
10
Бирса
7
Иличич
0
Безьяк
7
Снодграсс
11
Анья
11
Анья
7
Снодграсс
7
Моррисон
13
Мартин
13
Мартин
7
Моррисон
20
Гриффитс
10
Нейсмит
10
Нейсмит
20
Гриффитс
0
Безьяк
7
Вербич
7
Вербич
0
Безьяк
20
Кампль
22
Омладич
22
Омладич
20
Кампль
10
Бирса
9
Берич
9
Берич
10
Бирса
Остались в запасе
Шотландия
Словения
21
Джек Хэмилтон
ВР
0
Аллан МакГрегор
ВР
4
Мэтт Ритчи
ЛЗ
14
Кристоф Берра
ЦЗ
22
Том Кэрни
ЦП
19
Даррен Флетчер
ЦП
17
Бэрри Беннэн
ЦП
7
Джон МакГинн
ЦП
18
Джордан Роудс
ЦФ
16
Ян Копривец
ВР
12
Вид Белец
ВР
2
Матия Широк
ЦЗ
17
Миха Мевля
ЦЗ
3
Лука Крайнц
ЦЗ
24
Миха Зайц
ЦП
23
Матич Чрнич
ЦП
15
Андраж Струна
ЦП
11
Миливойе Новакович
ЦФ
Остались в запасе
21
Джек Хэмилтон
ВР
0
Аллан МакГрегор
ВР
4
Мэтт Ритчи
ЛЗ
14
Кристоф Берра
ЦЗ
22
Том Кэрни
ЦП
19
Даррен Флетчер
ЦП
17
Бэрри Беннэн
ЦП
7
Джон МакГинн
ЦП
18
Джордан Роудс
ЦФ
Остались в запасе
16
Ян Копривец
ВР
12
Вид Белец
ВР
2
Матия Широк
ЦЗ
17
Миха Мевля
ЦЗ
3
Лука Крайнц
ЦЗ
24
Миха Зайц
ЦП
23
Матич Чрнич
ЦП
15
Андраж Струна
ЦП
11
Миливойе Новакович
ЦФ
Статистика матча Шотландия - Словения
5
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
5
Матчи команд
Шотландия
Лига наций, 6 тур
Швейцария
4 : 0
16.11.2026
Шотландия
Лига наций, 5 тур
Шотландия
2 : 1
13.11.2026
Северная Македония
Лига наций, 4 тур
Шотландия
1 : 2
06.10.2026
Словения
Лига наций, 3 тур
Северная Македония
0 : 2
03.10.2026
Шотландия
Лига наций, 2 тур
Шотландия
0 : 3
29.09.2026
Швейцария
Словения
Лига наций, 6 тур
Северная Македония
0 : 3
16.11.2026
Словения
Лига наций, 5 тур
Словения
0 : 0
13.11.2026
Швейцария
Лига наций, 4 тур
Шотландия
1 : 2
06.10.2026
Словения
Лига наций, 3 тур
Швейцария
2 : 1
03.10.2026
Словения
Лига наций, 2 тур
Словения
2 : 0
29.09.2026
Северная Македония
Информация о матче
Главный судья:
Бьорн Куйперс
(Олдензал)
Стадион:
Хэмпден Парк
Где смотреть матч:
Матч ТВ
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