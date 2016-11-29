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Ливерпуль - Лидс

29.11.2016, Вторник, 22:45 мск Ливерпуль, стадион Энфилд Роуд Англия. Кубок Лиги, 1/4 финала Ливерпуль - Лидс
Кубок Английской лиги (2009/2010)
3-й раунд,
22 сентября, вторник 22:45 Лидс 0:1 Ливерпуль
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