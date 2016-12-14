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Метц - Тулуза

14.12.2016, Среда, 23:05 мск Метц, стадион Сен-Симфорьен Франция. Кубок лиги, 1/8 финала Метц - Тулуза
Франция. Лига 1 (2016/2017)
13 тур
19 ноября, суббота 22:00 Тулуза 1:2 Метц
Франция. Лига 1 (2014/2015)
31 тур
4 апреля, суббота 21:00 Метц 3:2 Тулуза
13 тур
8 ноября, суббота 22:00 Тулуза 3:0 Метц
Франция. Лига 1 (2007/2008)
31 тур
30 марта, воскресенье 00:00 Метц 0:2 Тулуза
13 тур
4 ноября, воскресенье 00:00 Тулуза 0:0 Метц
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