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Материалы

Шатору - Бордо

26.10.2016, Среда, 19:45 мск Франция. Кубок лиги, 1/16 финала Шатору - Бордо
Франция. Кубок (2012/2013)
1/32 финала
6 января, воскресенье 17:15 Шатору 2:3 Бордо
Кубок Французской Лиги (2008/2009)
1/4 финала
14 января, среда 20:45 Бордо 2:1 Шатору
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