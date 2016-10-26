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Расписание матчей
Англия. Кубок лиги
Саутгемптон - Сандерленд
Саутгемптон - Сандерленд: обзор матча 26 октября 2016
Саутгемптон
26.10.2016, среда, 21:45
Англия. Кубок Лиги, 1/8 финала
1 : 0
Завершен
Сандерленд
Матч
Статистика
Личные встречи
Статистика матча Саутгемптон - Сандерленд
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
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Сандерленд
3 : 2
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Сандерленд
0 : 0
25.10.2026
Лидс
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