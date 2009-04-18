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Расписание матчей
Вторая Лига Б группа 2
Псков - Динамо
Псков - Сочи: обзор матча 18 апреля 2009
Псков
18.04.2009, суббота, 18:00
Чемпионат России. Второй Дивизион. Зона Запад, 1 тур
0 : 3
Завершен
Сочи
16'
А. Гонежуков
25'
А. Гонежуков
89'
А. Гонежуков
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Псков - Сочи
Замена
️️️️
Е. Шевченко
Замена
️️️️
Д. Давыдов
ГОЛ! 0:3!
А. Гонежуков
Замена
️️️️
А. Курнаев
Замена
️️️️
А. Расторгуев
Замена
️️️️
М. Малаховский
Замена
️️️️
А. Гарбузов
Замена
️️️️
И. Минин
Желтая карточка
Д. Давыдов
Желтая карточка
А. Крупенин
Желтая карточка
Е. Шевченко
ГОЛ! 0:2!
А. Гонежуков
16'
ГОЛ! 0:1!
А. Гонежуков
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Расстановка
Предварительные составы по версии «Бомбардира»
Псков
21
Денис Трункин
ВР
5
Антон Ременчик
ЦЗ
14
Игорь Сурин
ЦЗ
19
Сергей Соколов
ЦЗ
27
Илья Ягодкин
ЦЗ
4
Антон Расторгуев
ЦП
47
Иван Минин
ЦП
0
Сергей Степанов
ЦП
47
Андрей Почипов
ЦП
20
Алексей Желатин
ЦФ
17
Антон Шишаев
ЦФ
Главный тренер
Игорь Васильев
Сочи
99
Владимир Вагин
ВР
32
Антон Смыслов
ВР
3
Андрей Крупенин
ЦЗ
4
Кирилл Подпружников
ЦЗ
14
Георгий Сахвадзе
ЦЗ
2
Дмитрий Давыдов
ПЗ
18
Максим Малаховский
ЦП
16
Андрей Гарбузов
ЦП
0
Егор Шевченко
ЦП
21
Александр Курнаев
ПП
20
Азамат Гонежуков
ЦФ
Главный тренер
Эдуард Малофеев
4-4-2
21
Трункин
5
Ременчик
19
Соколов
27
Ягодкин
14
Сурин
4
Расторгуев
0
Степанов
47
Почипов
47
Минин
17
Шишаев
20
Желатин
4-4-1
99
Вагин
2
Давыдов
4
Подпружников
14
Сахвадзе
3
Крупенин
21
Курнаев
16
Гарбузов
0
Шевченко
18
Малаховский
20
Гонежуков
Остались в запасе
Псков
Сочи
Главный тренер
Игорь Васильев
Главный тренер
Эдуард Малофеев
Главный тренер
Игорь Васильев
Главный тренер
Эдуард Малофеев
Статистика матча Псков - Сочи
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
3
Матчи команд
Псков
Россия. Кубок, 1 раунд
Псков
1 : 2
31.07.2024
Луки-Энергия
Россия. Кубок, 1/256 финала
Псков
2 : 3
02.08.2023
Луки-Энергия
Россия. ПФЛ. Зона Запад, 16 тур
Звезда
0 : 1
02.11.2019
Псков
Россия. ПФЛ. Зона Запад, 15 тур
Псков
0 : 2
26.10.2019
Ленинградец
Россия. ПФЛ. Зона Запад, 14 тур
Велес
6 : 0
18.10.2019
Псков
Сочи
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
Сочи
- : -
15.11.2026
Шинник
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Енисей
3 : 0
08.11.2026
Сочи
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Сочи
0 : 2
01.11.2026
Урал
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Текстильщик
1 : 3
24.10.2026
Сочи
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
Ротор
0 : 1
16.10.2026
Сочи
Россия. PARI Первая лига, 13 тур
Сочи
1 : 0
11.10.2026
Уфа
Информация о матче
Стадион:
747
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