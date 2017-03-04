Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Дерби Каунти - Барнсли
Дерби Каунти - Барнсли: обзор матча 04 марта 2017
Дерби Каунти
04.03.2017, суббота, 18:00
Англия. Чемпионшип, 35 тур
2 : 1
Завершен
Барнсли
54'
Т. Инс
76'
Д. Наджент
52'
М. Джеймс
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Дерби Каунти - Барнсли
Желтая карточка
Д. Наджент
90'
87'
Замена
Э. Ли
️️️️
Д. Сковен
Замена
И. Анья
️️️️
М. Выдра
84'
Замена
У. Хьюз
️️️️
Д. Расселл
79'
ГОЛ! 2:1!
Д. Наджент
Пас отдал
М. Выдра
76'
75'
Замена
Р. Кент
️️️️
Т. Брэдшоу
75'
Замена
А. Моуатт
️️️️
А. Армстронг
58'
Желтая карточка
Д. Сковен
ГОЛ! 1:1!
Т. Инс
Пас отдал
Д. Наджент
54'
52'
ГОЛ! 0:1!
М. Джеймс
Пас отдал
М. Робертс
Замена
Д. Баттерфилд
️️️️
Ж. де Сар
45'
27'
Желтая карточка
Э. Идом
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Дерби Каунти
33
Скотт Карсон
ВР
15
Алекс Пирс
ЦЗ
22
Крис Бэйрд
ЦЗ
29
Сайрус Кристи
ЦЗ
10
Томас Инс
ЦП
4
Жульен де Сар
ЦП
4
Брэдли Джонсон
ЦП
29
Маркус Ольссон
ЦП
77
Джонни Расселл
ПП
11
Матей Выдра
ЦФ
35
Дэвид Наджент
ЦФ
Главный тренер
Стив Макларен
Барнсли
17
Адам Дэвис
ВР
17
Энди Идом
ЦЗ
4
Марк Робертс
ЦЗ
2
Гетин Джонс
ЦЗ
5
Ангус МакДональд
ЦЗ
7
Адам Хэммилл
ЦП
4
Джош Сковен
ЦП
37
Мэттью Джеймс
ЦП
23
Марли Уоткинс
ПП
9
Том Брэдшоу
ЦФ
10
Адам Армстронг
ЦФ
Главный тренер
Пол Хекингботтом
Дерби Каунти
1
Джонатан Митчелл
ВР
9
Абдул Камара
ЦП
7
Крэйг Брайсон
ЦП
19
Уилл Хьюз
ЦП
19
Джейкоб Баттерфилд
ЦП
21
Икечи Анья
ЦП
10
Мэйсон Беннетт
ЦФ
Барнсли
30
Ник Таунсенд
ВР
5
Адам Джексон
ЦЗ
77
Райан Кент
ЛВ
20
Алекс Моуатт
ЦП
20
Джордж Монкур
ЦП
20
Каллум Элдер
ЦП
27
Эллиотт Ли
ЦФ
3-5-2
33
Карсон
15
Пирс
22
Бэйрд
29
Кристи
10
Инс
4
де Сар
4
Джонсон
29
Ольссон
77
Расселл
35
Наджент
11
Выдра
4-4-2
17
Дэвис
4
Робертс
2
Джонс
5
МакДональд
17
Идом
23
Уоткинс
4
Сковен
37
Джеймс
7
Хэммилл
10
Армстронг
9
Брэдшоу
77
Расселл
19
Хьюз
19
Хьюз
77
Расселл
4
де Сар
19
Баттерфилд
19
Баттерфилд
4
де Сар
11
Выдра
21
Анья
21
Анья
11
Выдра
9
Брэдшоу
77
Кент
77
Кент
9
Брэдшоу
10
Армстронг
20
Моуатт
20
Моуатт
10
Армстронг
4
Сковен
27
Ли
27
Ли
4
Сковен
Остались в запасе
Дерби Каунти
Барнсли
1
Джонатан Митчелл
ВР
9
Абдул Камара
ЦП
7
Крэйг Брайсон
ЦП
10
Мэйсон Беннетт
ЦФ
Главный тренер
Стив Макларен
30
Ник Таунсенд
ВР
5
Адам Джексон
ЦЗ
20
Джордж Монкур
ЦП
20
Каллум Элдер
ЦП
Главный тренер
Пол Хекингботтом
Остались в запасе
1
Джонатан Митчелл
ВР
9
Абдул Камара
ЦП
7
Крэйг Брайсон
ЦП
10
Мэйсон Беннетт
ЦФ
Остались в запасе
30
Ник Таунсенд
ВР
5
Адам Джексон
ЦЗ
20
Джордж Монкур
ЦП
20
Каллум Элдер
ЦП
Главный тренер
Стив Макларен
Главный тренер
Пол Хекингботтом
Статистика матча Дерби Каунти - Барнсли
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Дерби Каунти
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Саутгемптон
- : -
21.11.2026
Дерби Каунти
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Дерби Каунти
3 : 1
06.11.2026
Болтон
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Дерби Каунти
0 : 4
03.11.2026
Норвич Сити
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Миллуолл
4 : 1
31.10.2026
Дерби Каунти
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Шеффилд Юнайтед
1 : 1
24.10.2026
Дерби Каунти
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Дерби Каунти
0 : 1
17.10.2026
Сток Сити
Барнсли
Англия. Первая лига, 16 тур
Барнсли
- : -
20.11.2026
Шеффилд Уэнсдэй
Англия. Первая лига, 15 тур
Уиган Атлетик
2 : 1
14.11.2026
Барнсли
Англия. Первая лига, 14 тур
Барнсли
1 : 1
31.10.2026
Оксфорд
Англия. Первая лига, 13 тур
Рединг
2 : 1
24.10.2026
Барнсли
Англия. Первая лига, 12 тур
Лутон Таун
2 : 1
20.10.2026
Барнсли
Англия. Первая лига, 11 тур
Барнсли
1 : 2
17.10.2026
Кембридж Юнайтед
Информация о матче
Главный судья:
Кейт Страуд
(Гемпшир)
Стадион:
Прайд Парк
Новости команд
Все
Дерби Каунти
Барнсли
Кубок лиги. «Ливерпуль» выбил «Тоттенхэм», «Арсенал» прошел «Ипсвич» и другие результаты
15 сентября
«Питерборо» – «Барнсли»: кто победит в матче 3-го раунда Кубка английской лиги 2026/2027
14 сентября
Кубок Англии. «Ливерпуль» прошел «Барнсли» (4:1), у Вирца 1+1
13 января
Слонина вернулся в «Челси»
2025.01.01 21:44
Кубок лиги. «Манчестер Юнайтед» забил 7 голов «Барнсли»; у Рэшфорда, Гарначо и Эриксена по дублю
2024.09.17 23:51
«Манчестер Сити» сыграет с «Бристолем» Хайкина в 1/8 финала Кубка Англии и другие пары
2023.01.30 22:44
Кубок лиги. «Ливерпуль» в серии пенальти обыграл «Дерби Каунти» из Д3
2022.11.10 01:07
«Ди Си Юнайтед» ведет переговоры о возвращении Руни
2022.07.09 08:57
Стала известна причина ухода Руни из «Дерби Каунти»
2022.06.26 19:57
Руни прокомментировал уход из «Дерби Каунти»: «Меня старались отговорить»
2022.06.24 21:23
Кубок лиги. «Ливерпуль» выбил «Тоттенхэм», «Арсенал» прошел «Ипсвич» и другие результаты
15 сентября
«Питерборо» – «Барнсли»: кто победит в матче 3-го раунда Кубка английской лиги 2026/2027
14 сентября
Кубок Англии. «Ливерпуль» прошел «Барнсли» (4:1), у Вирца 1+1
13 января
Слонина вернулся в «Челси»
2025.01.01 21:44
Кубок лиги. «Манчестер Юнайтед» забил 7 голов «Барнсли»; у Рэшфорда, Гарначо и Эриксена по дублю
2024.09.17 23:51
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+