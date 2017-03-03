Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Бирмингем Сити - Лидс
Бирмингем Сити - Лидс: обзор матча 03 марта 2017
Бирмингем Сити
03.03.2017, пятница, 22:45
Англия. Чемпионшип, 35 тур
1 : 3
Завершен
Лидс
63'
К. Гарднер
14'
К. Вуд
67'
К. Вуд
81'
А. Педраса
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Бирмингем Сити - Лидс
Желтая карточка
Р. Теше
90'
+3
Замена
Д. Синклэйр
️️️️
Ч. Адамс
89'
82'
Замена
К. Руф
️️️️
П. Эрнандес
Замена
К. Фрей
️️️️
Ш. Кейта
82'
81'
ГОЛ! 1:3!
А. Педраса
Пас отдал
П. Эрнандес
Желтая карточка
Д. Дэвис
78'
73'
Замена
А. Педраса
️️️️
С. Даллас
67'
ГОЛ! 1:2!
К. Вуд
Пас отдал
К. Филлипс
ГОЛ! 1:1!
К. Гарднер
63'
Замена
Л. Юткевич
️️️️
М. Кифтенбельд
62'
59'
Замена
К. Филлипс
️️️️
Ю. О'Кейн
14'
ГОЛ! 0:1!
К. Вуд
Пас отдал
Л. Эйлинг
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Бирмингем Сити
29
Томаш Кушчак
ВР
4
Пол Робинсон
ЛЗ
5
Райан Шоттон
ЦЗ
2
Джош Когли
ПЗ
33
Шейк Кейта
ЛП
8
Крейг Гарднер
ЦП
34
Чарли Адамс
ЦП
16
Дэвид Дэвис
ЦП
8
Майкел Кифтенбельд
ЦП
8
Роберт Теше
АП
10
Эмилио Нсуе
ПП
Лидс
31
Роберт Грин
ВР
12
Люк Эйлинг
ЦЗ
5
Кайл Бартли
ЦЗ
18
Понтус Янссон
ЦЗ
15
Стюарт Даллас
ПЗ
28
Гаэтано Берарди
ПЗ
32
Юнан О'Кейн
ЦП
19
Пабло Эрнандес
АП
23
Лиам Бридкатт
ПП
15
Сулейман Дукара
ЦФ
9
Крис Вуд
ЦФ
Главный тренер
Гарри Монк
Бирмингем Сити
1
Адам Легздиньш
ВР
17
Джонатан Гроундс
ЦЗ
5
Крыстиан Белик
ОП
25
Стефен Глисон
ЦП
11
Керим Фрей
ЦП
10
Лукаш Юткевич
ЦФ
24
Джером Синклэйр
ЦФ
Лидс
16
Марко Сильвестри
ВР
23
Альфонсо Педраса
ЛЗ
6
Лиам Купер
ЦЗ
27
Калвин Филлипс
ОП
77
Моду Барроу
ЦП
7
Кемар Руф
ЦФ
9
Хади Сако
ЦФ
3-5-2
29
Кушчак
4
Робинсон
5
Шоттон
2
Когли
33
Кейта
34
Адамс
16
Дэвис
8
Кифтенбельд
10
Нсуе
8
Гарднер
8
Теше
3-2-2-1-2
31
Грин
12
Эйлинг
5
Бартли
18
Янссон
28
Берарди
15
Даллас
23
Бридкатт
32
О'Кейн
19
Эрнандес
9
Вуд
15
Дукара
33
Кейта
11
Фрей
11
Фрей
33
Кейта
8
Кифтенбельд
10
Юткевич
10
Юткевич
8
Кифтенбельд
34
Адамс
24
Синклэйр
24
Синклэйр
34
Адамс
19
Эрнандес
7
Руф
7
Руф
19
Эрнандес
15
Даллас
23
Педраса
23
Педраса
15
Даллас
32
О'Кейн
27
Филлипс
27
Филлипс
32
О'Кейн
Остались в запасе
Бирмингем Сити
Лидс
5
Крыстиан Белик
ОП
1
Адам Легздиньш
ВР
17
Джонатан Гроундс
ЦЗ
25
Стефен Глисон
ЦП
16
Марко Сильвестри
ВР
6
Лиам Купер
ЦЗ
77
Моду Барроу
ЦП
9
Хади Сако
ЦФ
Главный тренер
Гарри Монк
Остались в запасе
5
Крыстиан Белик
ОП
1
Адам Легздиньш
ВР
17
Джонатан Гроундс
ЦЗ
25
Стефен Глисон
ЦП
Остались в запасе
16
Марко Сильвестри
ВР
6
Лиам Купер
ЦЗ
77
Моду Барроу
ЦП
9
Хади Сако
ЦФ
Главный тренер
Гарри Монк
Статистика матча Бирмингем Сити - Лидс
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
0
Матчи команд
Бирмингем Сити
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Сток Сити
- : -
21.11.2026
Бирмингем Сити
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Бирмингем Сити
2 : 1
07.11.2026
Суонси
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Бирмингем Сити
3 : 0
03.11.2026
Миллуолл
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Линкольн
1 : 3
31.10.2026
Бирмингем Сити
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Кардифф
1 : 0
24.10.2026
Бирмингем Сити
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Бирмингем Сити
3 : 0
17.10.2026
Куинз Парк Рейнджерс
Лидс
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Челси
- : -
21.11.2026
Лидс
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Лидс
1 : 0
07.11.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Борнмут
2 : 0
31.10.2026
Лидс
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Сандерленд
0 : 0
25.10.2026
Лидс
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Лидс
1 : 1
18.10.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 6 тур
Арсенал
2 : 1
10.10.2026
Лидс
Информация о матче
Главный судья:
Крис Кавана
(Ланкашир)
Стадион:
Сент-Эндрюс
Новости команд
Все
Бирмингем Сити
Лидс
АПЛ: шансы «Челси» и «Лидса» на победу в матче 11-го тура
10:04
«Лидс» – «Тоттенхэм»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
«Манчестер Юнайтед» выбирает между тремя форвардами с опытом АПЛ
7 ноября
3
Премьер-лига Англия (АПЛ): шансы «Лидса» и «Тоттенхэма» на победу в матче 10 тура
6 ноября
Премьер-лига Англии: шансы «Борнмута» и «Лидса» на победу в матче 9-го тура
30 октября
«Бирмингем Сити» – «Брентфорд»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 25 августа 2026
25 августа
«Бирмингем» – «Брентфорд»: кто победит в матче 2-го раунда Кубка лиги 2026/2027
24 августа
Товарищеский матч. «Барселона» не справилась с командой из Чемпионшипа
31 июля
В Англии построят уникальный стадион за 2,5 миллиарда
2025.11.22 01:25
13
Назван третий претендент на Сперцяна из Англии
2025.08.21 21:49
2
АПЛ: шансы «Челси» и «Лидса» на победу в матче 11-го тура
10:04
«Лидс» – «Тоттенхэм»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
«Манчестер Юнайтед» выбирает между тремя форвардами с опытом АПЛ
7 ноября
3
Премьер-лига Англия (АПЛ): шансы «Лидса» и «Тоттенхэма» на победу в матче 10 тура
6 ноября
Премьер-лига Англии: шансы «Борнмута» и «Лидса» на победу в матче 9-го тура
30 октября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+