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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Астон Вилла - Дерби Каунти
Астон Вилла - Дерби Каунти: обзор матча 25 февраля 2017
Астон Вилла
25.02.2017, суббота, 18:00
Англия. Чемпионшип, 34 тур
1 : 0
Завершен
Дерби Каунти
25'
Д. Честер
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Астон Вилла - Дерби Каунти
Красная карточка
Л. Бакуна
90'
+4
Замена
Г. Гарднер
️️️️
Д. Коджиа
88'
80'
Желтая карточка
С. Кристи
Желтая карточка
Н. Тэйлор
79'
74'
Замена
М. Беннетт
️️️️
Д. Расселл
Замена
Б. Бьярнасон
️️️️
А. Грин
74'
Замена
Ж. Амави
️️️️
А. Адома
72'
65'
Замена
Д. Наджент
️️️️
Д. Баттерфилд
49'
Замена
К. Бэйрд
️️️️
Р. Кио
44'
Желтая карточка
Т. Инс
ГОЛ! 1:0!
Д. Честер
Пас отдал
Д. Коджиа
25'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Астон Вилла
26
Сэм Джонстон
ВР
3
Нил Тэйлор
ЛЗ
21
Алан Хаттон
ЦЗ
17
Джеймс Честер
ЦЗ
17
Натан Бэйкер
ЦЗ
15
Майл Йединак
ЦП
37
Альберт Адома
ЦП
23
Хенри Лэнсбери
АП
10
Леандро Бакуна
ПП
26
Джонатан Коджиа
ЦФ
19
Андре Грин
ЦФ
Главный тренер
Стив Брюс
Дерби Каунти
33
Скотт Карсон
ВР
3
Макс Лоу
ЛЗ
29
Сайрус Кристи
ЦЗ
36
Ричард Кио
ЦЗ
15
Алекс Пирс
ЦЗ
19
Джейкоб Баттерфилд
ЦП
19
Уилл Хьюз
ЦП
4
Жульен де Сар
ЦП
77
Джонни Расселл
ЛФ
10
Даррен Бент
ЦФ
10
Томас Инс
РФ
Главный тренер
Стив Макларен
Астон Вилла
31
Марк Банн
ВР
23
Жордан Амави
ЛЗ
4
Томми Элфик
ЦЗ
14
Джеймс Бри
ЦЗ
10
Джек Грилиш
ЛВ
8
Биркир Бьярнасон
ЦП
20
Гари Гарднер
ЦП
Дерби Каунти
1
Джонатан Митчелл
ВР
22
Крис Бэйрд
ЦЗ
7
Крэйг Брайсон
ЦП
29
Маркус Ольссон
ЦП
21
Икечи Анья
ЦП
35
Дэвид Наджент
ЦФ
10
Мэйсон Беннетт
ЦФ
4-3-1-2
26
Джонстон
3
Тэйлор
17
Честер
17
Бэйкер
21
Хаттон
15
Йединак
37
Адома
10
Бакуна
23
Лэнсбери
19
Грин
26
Коджиа
4-3-3
33
Карсон
29
Кристи
36
Кио
15
Пирс
3
Лоу
19
Баттерфилд
19
Хьюз
4
де Сар
10
Инс
10
Бент
77
Расселл
37
Адома
23
Амави
23
Амави
37
Адома
19
Грин
8
Бьярнасон
8
Бьярнасон
19
Грин
26
Коджиа
20
Гарднер
20
Гарднер
26
Коджиа
36
Кио
22
Бэйрд
22
Бэйрд
36
Кио
19
Баттерфилд
35
Наджент
35
Наджент
19
Баттерфилд
77
Расселл
10
Беннетт
10
Беннетт
77
Расселл
Остались в запасе
Астон Вилла
Дерби Каунти
31
Марк Банн
ВР
4
Томми Элфик
ЦЗ
14
Джеймс Бри
ЦЗ
10
Джек Грилиш
ЛВ
Главный тренер
Стив Брюс
1
Джонатан Митчелл
ВР
7
Крэйг Брайсон
ЦП
29
Маркус Ольссон
ЦП
21
Икечи Анья
ЦП
Главный тренер
Стив Макларен
Остались в запасе
31
Марк Банн
ВР
4
Томми Элфик
ЦЗ
14
Джеймс Бри
ЦЗ
10
Джек Грилиш
ЛВ
Остались в запасе
1
Джонатан Митчелл
ВР
7
Крэйг Брайсон
ЦП
29
Маркус Ольссон
ЦП
21
Икечи Анья
ЦП
Главный тренер
Стив Брюс
Главный тренер
Стив Макларен
Статистика матча Астон Вилла - Дерби Каунти
1
1
2
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Астон Вилла
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Астон Вилла
- : -
21.11.2026
Сандерленд
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Манчестер Юнайтед
4 : 4
08.11.2026
Астон Вилла
Лига чемпионов, Общий этап
Барселона
3 : 0
03.11.2026
Астон Вилла
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Астон Вилла
1 : 1
31.10.2026
Фулхэм
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Борнмут
3 : 0
28.10.2026
Астон Вилла
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Астон Вилла
2 : 1
24.10.2026
Манчестер Сити
Дерби Каунти
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Саутгемптон
- : -
21.11.2026
Дерби Каунти
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Дерби Каунти
3 : 1
06.11.2026
Болтон
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Дерби Каунти
0 : 4
03.11.2026
Норвич Сити
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Миллуолл
4 : 1
31.10.2026
Дерби Каунти
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Шеффилд Юнайтед
1 : 1
24.10.2026
Дерби Каунти
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Дерби Каунти
0 : 1
17.10.2026
Сток Сити
Информация о матче
Главный судья:
Эндрю Мэдли
(Западный Йоркшир)
Стадион:
Вилла Парк
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