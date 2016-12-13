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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Лидс - Рединг
Лидс - Рединг: обзор матча 13 декабря 2016
Лидс
13.12.2016, вторник, 22:45
Англия. Чемпионшип, 21 тур
2 : 0
Завершен
Рединг
19'
К. Вуд
90+1'
С. Дукара (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Лидс - Рединг
ГОЛ с пенальти! 2:0!
С. Дукара
90'
+1
87'
Замена
Д. Купер
️️️️
Л. Келли
86'
Желтая карточка
Я. Мейте
Замена
М. Гримес
️️️️
С. Даллас
82'
78'
Замена
Я. Мейте
️️️️
Д. Эванс
Замена
А. Моуатт
️️️️
К. Руф
70'
62'
Замена
Я. Керморган
️️️️
Д. Самуэль
Желтая карточка
Л. Эйлинг
49'
Замена
Л. Бридкатт
️️️️
К. Вуд
33'
ГОЛ! 1:0!
К. Вуд
19'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Лидс
31
Роберт Грин
ВР
18
Чарли Тэйлор
ЦЗ
18
Понтус Янссон
ЦЗ
5
Кайл Бартли
ЦЗ
12
Люк Эйлинг
ЦЗ
15
Стюарт Даллас
ПЗ
14
Роналду Виейра
ОП
9
Хади Сако
ПП
7
Кемар Руф
ЦФ
15
Сулейман Дукара
ЦФ
9
Крис Вуд
ЦФ
Главный тренер
Гарри Монк
Рединг
26
Али Аль-Хабси
ВР
2
Крис Гантер
ЦЗ
6
Тайлер Блэкетт
ЦЗ
26
Лиам Мур
ЦЗ
5
Пол МакШейн
ЦЗ
4
Лайам Келли
ЦП
7
Рой Беренс
ЦП
12
Гэрэт МакКлири
АП
8
Джои ван ден Берг
ПП
4
Джордж Эванс
ПП
9
Доминик Самуэль
ЦФ
Главный тренер
Яп Стам
Лидс
16
Марко Сильвестри
ВР
6
Лиам Купер
ЦЗ
28
Гаэтано Берарди
ПЗ
23
Лиам Бридкатт
ЦП
6
Мэтт Гримес
ЦП
20
Алекс Моуатт
ЦП
Рединг
31
Стюарт Мур
ВР
5
Джейк Купер
ЦЗ
27
Теннай Уотсон
ПЗ
11
Яку Мейте
ЦП
11
Каллум Хэрриот
ЦП
8
Сандро Визер
ЦП
29
Янн Керморган
ЦФ
3-3-1-3
31
Грин
18
Янссон
5
Бартли
12
Эйлинг
18
Тэйлор
14
Виейра
15
Даллас
9
Сако
9
Вуд
15
Дукара
7
Руф
4-4-1-1
26
Аль-Хабси
6
Блэкетт
26
Мур
5
МакШейн
2
Гантер
4
Эванс
4
Келли
7
Беренс
8
ван ден Берг
12
МакКлири
9
Самуэль
9
Вуд
23
Бридкатт
23
Бридкатт
9
Вуд
15
Даллас
6
Гримес
6
Гримес
15
Даллас
7
Руф
20
Моуатт
20
Моуатт
7
Руф
4
Келли
5
Купер
5
Купер
4
Келли
4
Эванс
11
Мейте
11
Мейте
4
Эванс
9
Самуэль
29
Керморган
29
Керморган
9
Самуэль
Остались в запасе
Лидс
Рединг
16
Марко Сильвестри
ВР
6
Лиам Купер
ЦЗ
28
Гаэтано Берарди
ПЗ
Главный тренер
Гарри Монк
27
Теннай Уотсон
ПЗ
31
Стюарт Мур
ВР
11
Каллум Хэрриот
ЦП
8
Сандро Визер
ЦП
Главный тренер
Яп Стам
Остались в запасе
16
Марко Сильвестри
ВР
6
Лиам Купер
ЦЗ
28
Гаэтано Берарди
ПЗ
Остались в запасе
27
Теннай Уотсон
ПЗ
31
Стюарт Мур
ВР
11
Каллум Хэрриот
ЦП
8
Сандро Визер
ЦП
Главный тренер
Гарри Монк
Главный тренер
Яп Стам
Статистика матча Лидс - Рединг
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Лидс
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Челси
- : -
21.11.2026
Лидс
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Лидс
1 : 0
07.11.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Борнмут
2 : 0
31.10.2026
Лидс
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Сандерленд
0 : 0
25.10.2026
Лидс
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Лидс
1 : 1
18.10.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 6 тур
Арсенал
2 : 1
10.10.2026
Лидс
Рединг
Англия. Первая лига, 16 тур
Рединг
- : -
21.11.2026
Бромли
Англия. Первая лига, 15 тур
Стокпорт Каунти
3 : 1
14.11.2026
Рединг
Англия. Первая лига, 3 тур
Оксфорд
2 : 0
04.11.2026
Рединг
Англия. Первая лига, 14 тур
Плимут Аргайл
0 : 0
31.10.2026
Рединг
Англия. Первая лига, 13 тур
Рединг
2 : 1
24.10.2026
Барнсли
Англия. Первая лига, 12 тур
Рединг
1 : 0
21.10.2026
Лейтон Ориент
Информация о матче
Главный судья:
Джефф Элтрингем
(Тайн)
Стадион:
Элланд Роад
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