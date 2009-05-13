Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Вторая Лига Б группа 1
Дружба - Астрахань
Дружба - Астрахань: обзор матча 13 мая 2009
Дружба
13.05.2009, среда, 17:30
Чемпионат России. Второй Дивизион. Зона Юг, 7 тур
0 : 1
Завершен
Астрахань
64'
С. Гриненко
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Дружба - Астрахань
Желтая карточка
М. Суршков
Замена
️️️️
А. Седышев
Желтая карточка
С. Потешкин
Замена
️️️️
С. Гриненко
Замена
️️️️
С. Лопин
Замена
️️️️
А. Барахоев
Замена
️️️️
А. Иванов
ГОЛ! 0:1!
С. Гриненко
Замена
️️️️
М. Камкин
Замена
️️️️
Р. Кулов
Замена
️️️️
Р. Шуков
20'
Желтая карточка
М. Камкин
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Расстановка
Предварительные составы по версии «Бомбардира»
Дружба
1
Владислав Макоев
ВР
3
Ахмат Агрба
ЦЗ
2
Роман Папулов
ЦЗ
12
Артем Алимов
ЦЗ
3
Сергей Потешкин
ЦЗ
2
Руслан Шуков
ЦП
22
Арсен Мамбетов
ЦП
7
Ахмед Барахоев
ЦП
19
Руслан Кулов
ЦФ
0
Михаил Суршков
ЦФ
2
Александр Нартиков
ЦФ
Главный тренер
Софербий Ешугов
Астрахань
33
Михаил Инкин
ВР
34
Вадим Карлащук
ЦЗ
78
Сергей Лопин
ЦЗ
5
Юрий Морозов
ЦЗ
0
Алексей Костенко
ЦП
29
Алексей Абрамов
ЦП
9
Михаил Камкин
ЦП
21
Александр Иванов
ЦП
19
Сергей Сухов
ЦП
17
Сергей Гриненко
ЦФ
0
Александр Седышев
ЦФ
Главный тренер
Андраник Бабаян
4-3-3
1
Макоев
3
Агрба
12
Алимов
3
Потешкин
2
Папулов
2
Шуков
22
Мамбетов
7
Барахоев
2
Нартиков
0
Суршков
19
Кулов
3-5-2
33
Инкин
34
Карлащук
78
Лопин
5
Морозов
0
Костенко
9
Камкин
21
Иванов
19
Сухов
29
Абрамов
0
Седышев
17
Гриненко
Остались в запасе
Дружба
Астрахань
Главный тренер
Софербий Ешугов
Главный тренер
Андраник Бабаян
Главный тренер
Софербий Ешугов
Главный тренер
Андраник Бабаян
Статистика матча Дружба - Астрахань
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Дружба
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 30 тур
Дружба
1 : 0
31.10.2026
Победа
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 29 тур
Астрахань
2 : 3
24.10.2026
Дружба
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 28 тур
Дружба
2 : 1
17.10.2026
Заря Луганск РФ
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 27 тур
Ростов-2
0 : 0
10.10.2026
Дружба
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 26 тур
Дружба
4 : 0
03.10.2026
Нефтяник
Астрахань
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 30 тур
Нарт
2 : 1
31.10.2026
Астрахань
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 29 тур
Астрахань
2 : 3
24.10.2026
Дружба
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 28 тур
Рубин Я
3 : 1
18.10.2026
Астрахань
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 27 тур
Астрахань
0 : 0
10.10.2026
Кызылташ
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 26 тур
Спартак-Нальчик
2 : 1
03.10.2026
Астрахань
Информация о матче
Стадион:
Республиканский
Новости команд
Все
Дружба
Астрахань
«Спартак-Нальчик» – «Астрахань»: кто победит в матче 26 тура Второй лиги Б 2026/2027
2 октября
«Дружба» – «Нефтяник Избербаш»: кто победит в матче 26 тура Второй лиги Б 2026/2027
2 октября
«Динамо-2 Махачкала» – «Дружба»: кто победит в матче 25 тура Второй лиги Б 2026/2027
26 сентября
«Ангушт» – «Астрахань»: кто победит в матче 25 тура Второй лиги Б 2026/2027
25 сентября
«Дружба» – «Енисей»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 9 сентября 2026
9 сентября
«Дружба» – «Нефтяник Избербаш»: кто победит в матче 26 тура Второй лиги Б 2026/2027
2 октября
«Динамо-2 Махачкала» – «Дружба»: кто победит в матче 25 тура Второй лиги Б 2026/2027
26 сентября
«Дружба» – «Енисей»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 9 сентября 2026
9 сентября
«Дружба» – «Енисей»: кто победит в матче 4-го раунда Пути регионов Кубка России 2026/2027
8 сентября
«Дружба» – «Нефтяник»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 26 августа 2026
26 августа
«Спартак-Нальчик» – «Астрахань»: кто победит в матче 26 тура Второй лиги Б 2026/2027
2 октября
«Ангушт» – «Астрахань»: кто победит в матче 25 тура Второй лиги Б 2026/2027
25 сентября
«Динамо Ставрополь» – «Астрахань»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 26 августа 2026
26 августа
«Динамо Ставрополь» – «Астрахань»: кто победит в матче 3-го раунда Кубка России 2026/2027
25 августа
«Астрахань» – «Машук-КМВ»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 12 августа 2026
12 августа
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+