Введите ваш ник на сайте
Судьи
Главный судья:
Рудди Буке (Амьен)
Материалы

Лион - Бордо

10.09.2016, Суббота, 18:00 мск Лион, стадион Стад де Люмьер Франция. Лига 1, 4 тур Лион - Бордо
Франция. Лига 1 (2015/2016)
24 тур
3 февраля, среда 21:00 Лион 3:0 Бордо
8 тур
26 сентября, суббота 21:00 Бордо 3:1 Лион
Франция. Лига 1 (2014/2015)
37 тур
16 мая, суббота 22:00 Лион 1:1 Бордо
19 тур
21 декабря, воскресенье 23:00 Бордо 0:5 Лион
Франция. Лига 1 (2013/2014)
28 тур
9 марта, воскресенье 23:59 Бордо 1:2 Лион
10 тур
20 октября, воскресенье 23:00 Лион 1:1 Бордо
Франция. Лига 1 (2012/2013)
25 тур
17 февраля, воскресенье 17:00 Бордо 0:4 Лион
7 тур
30 сентября, воскресенье 23:00 Лион 0:2 Бордо
Франция. Лига 1 (2011/2012)
24 тур
19 февраля, воскресенье 20:00 Бордо 1:0 Лион
8 тур
24 сентября, суббота 21:00 Лион 3:1 Бордо
Франция. Кубок (2011/2012)
1/8 финала
8 февраля, среда 19:15 Лион 3:1 Бордо
Франция. Лига 1 (2010/2011)
22 тур
6 февраля, воскресенье 23:00 Лион 0:0 Бордо
6 тур
19 сентября, воскресенье 23:00 Бордо 2:0 Лион
Франция. Лига 1 (2009/2010)
33 тур
17 апреля, суббота 23:00 Бордо 2:2 Лион
17 тур
13 декабря, воскресенье 23:00 Лион 0:1 Бордо
Лига Чемпионов (2009/2010)
1/4 финала
ответный матч		 7 апреля, среда 22:45 Бордо 1:0 Лион
1/4 финала
ответный матч		 30 марта, вторник 22:45 Лион 3:1 Бордо
Франция. Лига 1 (2008/2009)
32 тур
19 апреля, воскресенье 23:00 Бордо 1:0 Лион
14 тур
16 ноября, воскресенье 23:00 Лион 2:1 Бордо
Суперкубок Франции 2008
Финал
2 августа, суббота 20:00 Бордо 0:0
(5:4)п		 Лион
Франция. Лига 1 (2007/2008)
28 тур
9 марта, воскресенье 22:55 Лион 4:2 Бордо
10 тур
7 октября, воскресенье 20:00 Бордо 1:3 Лион
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Монако 38 30 5 3 107:31 +76 95
2. ПСЖ 38 27 6 5 83:27 +56 87
3. Ницца 38 22 12 4 63:36 +27 78
4. Лион 37 20 4 13 77:48 +29 64
5. Марсель 38 17 11 10 57:41 +16 62
6. Бордо 38 15 14 9 53:43 +10 59
7. Нант 38 14 9 15 40:54 -14 51
8. Сент-Этьен 38 12 14 12 41:42 -1 50
9. Ренн 38 12 14 12 36:42 -6 50
10. Генгам 38 14 8 16 46:53 -7 50
11. Лилль 38 13 7 18 40:47 -7 46
12. Анжер 38 13 7 18 40:49 -9 46
13. Тулуза 38 10 14 14 37:41 -4 44
14. Метц 38 11 10 17 39:72 -33 43
15. Монпелье 38 10 9 19 48:66 -18 39
16. Дижон 38 8 13 17 46:58 -12 37
17. Кан 38 10 7 21 36:65 -29 37
18. Лорьян 38 10 6 22 44:70 -26 36
19. Нанси 38 9 8 21 29:52 -23 35
20. Бастия 37 8 10 19 29:54 -25 34
...
  • Читайте нас: 