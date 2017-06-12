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Расписание матчей
Отборочные матчи к ЧМ. Азия
Иран - Узбекистан
Иран - Узбекистан: обзор матча 12 июня 2017
Иран
12.06.2017, понедельник, 19:45
Отборочные матчи к ЧМ. Азия, группа A, 8 тур
2 : 0
Завершен
Узбекистан
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Статистика матча Иран - Узбекистан
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Иран
Отбор Кубка Азии, 1 тур
Иран
- : -
23.12.2027
Китай
Товарищеские матчи. Сборные
Ирак
1 : 1
17.11.2026
Иран
Товарищеские матчи. Сборные
Палестина
0 : 2
14.11.2026
Иран
Товарищеские матчи. Сборные
Россия
2 : 0
29.09.2026
Иран
Товарищеские матчи. Сборные
Узбекистан
3 : 1
24.09.2026
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Египет
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27.06.2026
Иран
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Отбор Кубка Азии, 1 тур
Узбекистан
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Товарищеские матчи. Сборные
Саудовская Аравия
1 : 2
17.11.2026
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Товарищеские матчи. Сборные
Узбекистан
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