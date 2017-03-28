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Расписание матчей
Отборочные матчи к ЧМ. Азия
Иран - Китай
Иран - Китай: обзор матча 28 марта 2017
Иран
28.03.2017, вторник, 15:00
Отборочные матчи к ЧМ. Азия, группа A, 7 тур
1 : 0
Завершен
Китай
Матч
Статистика
Личные встречи
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Статистика матча Иран - Китай
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Иран
Отбор Кубка Азии, 1 тур
Иран
- : -
23.12.2027
Китай
Товарищеские матчи. Сборные
Ирак
1 : 1
17.11.2026
Иран
Товарищеские матчи. Сборные
Палестина
0 : 2
14.11.2026
Иран
Товарищеские матчи. Сборные
Россия
2 : 0
29.09.2026
Иран
Товарищеские матчи. Сборные
Узбекистан
3 : 1
24.09.2026
Иран
Чемпионат мира, 3 тур
Египет
1 : 1
27.06.2026
Иран
Китай
Отбор Кубка Азии, 1 тур
Иран
- : -
23.12.2027
Китай
Товарищеские матчи. Сборные
Китай
2 : 2
17.11.2026
Бахрейн
Товарищеские матчи. Сборные
Китай
2 : 0
14.11.2026
Малайзия
Товарищеские матчи. Сборные
Китай
0 : 1
06.10.2026
Таджикистан
Товарищеские матчи. Сборные
Китай
0 : 5
02.10.2026
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