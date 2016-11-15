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Таиланд - Австралия

15.11.2016, Вторник, 15:00 мск Отборочные матчи к ЧМ. Азия, 5 тур Таиланд - Австралия
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    Рейтинг: +75

    Сержио 15 ноября 2016, 16:39

    три человека по полю бегают, играют один на один и арбитр видимо

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