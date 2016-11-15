Введите ваш ник на сайте
Материалы

ОАЭ - Ирак

15.11.2016, Вторник, 18:20 мск Отборочные матчи к ЧМ. Азия, 5 тур ОАЭ - Ирак
Кубок Азии 2015
Матч за 3-е место
30 января, пятница 12:00 Ирак 2:3 ОАЭ
Кубок Персидского Залива 2014, группа B
3 тур
20 ноября, четверг 19:45 ОАЭ 2:0 Ирак
Кубок Азии 2011, группа D
групповой раунд, 2 тур
15 января, суббота 19:15 ОАЭ 0:1 Ирак
...
  • Читайте нас: 