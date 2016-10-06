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Материалы

Япония - Ирак

06.10.2016, Четверг, 13:35 мск Отборочные матчи к ЧМ. Азия, 3 тур Япония - Ирак
Товарищеские матчи. Сборные 2015

11 июня, четверг 13:00 Япония 4:0 Ирак
Кубок Азии 2015, группа D
Групповой этап, 2 тур
16 января, пятница 12:00 Ирак 0:1 Япония
Отборочные матчи к ЧМ-2014. Азия (2012/2013), группа B

11 июня, вторник 18:30 Ирак 0:1 Япония

11 сентября, вторник 14:35 Япония 1:0 Ирак
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