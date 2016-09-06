Введите ваш ник на сайте

ОАЭ - Австралия

06.09.2016, Вторник, 18:30 мск Отборочные матчи к ЧМ. Азия, 2 тур ОАЭ - Австралия
Кубок Азии 2015
1/2 финала
27 января, вторник 12:00 Австралия 2:0 ОАЭ
Товарищеские матчи. Сборные 2014

10 октября, пятница 18:30 ОАЭ 0:0 Австралия
Товарищеские матчи 2011

5 января, среда 17:30 ОАЭ 0:0 Австралия
...
  • Читайте нас: 