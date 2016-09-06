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Китай - Иран

06.09.2016, Вторник, 14:35 мск Отборочные матчи к ЧМ. Азия, 2 тур Китай - Иран
Товарищеские матчи. Сборные 2010

3 сентября, пятница 15:30 Китай 0:2 Иран
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