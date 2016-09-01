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Материалы

Иран - Катар

01.09.2016, Четверг, 19:30 мск Отборочные матчи к ЧМ. Азия, 1 тур Иран - Катар
Кубок Азии 2015, группа C
Групповой этап, 2 тур
15 января, четверг 12:00 Катар 0:1 Иран
Отборочные матчи к ЧМ-2014. Азия (2012/2013), группа A

4 июня, вторник 20:15 Катар 0:1 Иран

12 июня, вторник 19:30 Иран 0:0 Катар
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