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Саудовская Аравия - Таиланд

01.09.2016, Четверг, 20:30 мск Отборочные матчи к ЧМ. Азия, 1 тур Саудовская Аравия - Таиланд
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