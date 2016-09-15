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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Сассуоло - Атлетик
Сассуоло - Атлетик: обзор матча 15 сентября 2016
Сассуоло
15.09.2016, четверг, 20:00
Лига Европы, группа F, 1 тур
3 : 0
Завершен
Атлетик
60'
П. Лирола
75'
Г. Дефрель
82'
М. Политано
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Сассуоло - Атлетик
90'
+3
Желтая карточка
Р. Гарсия
Замена
А. Матри
️️️️
Г. Дефрель
83'
ГОЛ! 3:0!
М. Политано
Пас отдал
Г. Дефрель
82'
77'
Замена
И. Леке
️️️️
М. Баленсиага
ГОЛ! 2:0!
Г. Дефрель
75'
Замена
А. Дункан
️️️️
Л. Маццителли
74'
Желтая карточка
Л. Маццителли
62'
ГОЛ! 1:0!
П. Лирола
Пас отдал
Д. Бьондини
60'
Желтая карточка
Ф. Ачерби
54'
54'
Замена
А. Адурис
️️️️
И. Уильямс
54'
Замена
М. Сусаета
️️️️
И. Муньяин
Замена
А. Рагуса
️️️️
Ф. Риччи
54'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сассуоло
47
Андреа Консильи
ВР
5
Тимо Летшерт
ЦЗ
15
Франческо Ачерби
ЦЗ
28
Паоло Каннаваро
ЦЗ
14
Поль Лирола
ПЗ
4
Франческо Маньянелли
ЦП
36
Лука Маццителли
ЦП
8
Давиде Бьондини
ПП
21
Маттео Политано
ПВ
92
Грегор Дефрель
ЦФ
11
Федерико Риччи
РФ
Главный тренер
Эусебио Ди Франческо
Атлетик
1
Яго Эррерин
ВР
18
Микель Баленсиага
ЛЗ
14
Эмерик Ляпорт
ЦЗ
5
Ерай Альварес
ЦЗ
18
Оскар де Маркос
ПЗ
7
Беньят Эчебаррия
ЦП
14
Рауль Гарсия
АП
10
Икер Муньяин
АП
12
Микель Сан Хосе
ПП
9
Иньяки Уильямс
ЦФ
9
Сабин Мерино
ЦФ
Главный тренер
Эрнесто Вальверде
Сассуоло
25
Джанлука Пеголо
ВР
13
Федерико Пелузо
ЦЗ
51
Лука Антеи
ЦЗ
32
Антонио Рагуса
ЛВ
32
Альфред Дункан
ЦП
7
Лоренцо Пеллегрини
АП
21
Алессандро Матри
ЦФ
Атлетик
1
Горка Ирайсос
ВР
2
Энеко Боведа
ЦЗ
15
Иньиго Леке
ПЗ
6
Микель Весга
ОП
8
Андер Итурраспе
ЦП
14
Маркель Сусаета
ЦП
20
Ариц Адурис
ЦФ
4-3-1-2
47
Консильи
5
Летшерт
15
Ачерби
28
Каннаваро
14
Лирола
4
Маньянелли
36
Маццителли
8
Бьондини
21
Политано
92
Дефрель
11
Риччи
4-2-2-2
1
Эррерин
18
де Маркос
14
Ляпорт
5
Альварес
18
Баленсиага
12
Сан Хосе
7
Эчебаррия
14
Гарсия
10
Муньяин
9
Мерино
9
Уильямс
11
Риччи
32
Рагуса
32
Рагуса
11
Риччи
36
Маццителли
32
Дункан
32
Дункан
36
Маццителли
92
Дефрель
21
Матри
21
Матри
92
Дефрель
18
Баленсиага
15
Леке
15
Леке
18
Баленсиага
10
Муньяин
14
Сусаета
14
Сусаета
10
Муньяин
9
Уильямс
20
Адурис
20
Адурис
9
Уильямс
Остались в запасе
Сассуоло
Атлетик
25
Джанлука Пеголо
ВР
13
Федерико Пелузо
ЦЗ
51
Лука Антеи
ЦЗ
7
Лоренцо Пеллегрини
АП
Главный тренер
Эусебио Ди Франческо
1
Горка Ирайсос
ВР
2
Энеко Боведа
ЦЗ
6
Микель Весга
ОП
8
Андер Итурраспе
ЦП
Главный тренер
Эрнесто Вальверде
Остались в запасе
25
Джанлука Пеголо
ВР
13
Федерико Пелузо
ЦЗ
51
Лука Антеи
ЦЗ
7
Лоренцо Пеллегрини
АП
Остались в запасе
1
Горка Ирайсос
ВР
2
Энеко Боведа
ЦЗ
6
Микель Весга
ОП
8
Андер Итурраспе
ЦП
Главный тренер
Эусебио Ди Франческо
Главный тренер
Эрнесто Вальверде
Статистика матча Сассуоло - Атлетик
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Сассуоло
Италия. Серия А, 12 тур
Сассуоло
- : -
22.11.2026
Дженоа
Италия. Серия А, 11 тур
Рома
3 : 0
07.11.2026
Сассуоло
Италия. Серия А, 10 тур
Сассуоло
2 : 4
02.11.2026
Фиорентина
Италия. Серия А, 9 тур
Сассуоло
2 : 6
27.10.2026
Лацио
Италия. Серия А, 8 тур
Комо
2 : 0
24.10.2026
Сассуоло
Италия. Серия А, 7 тур
Фрозиноне
4 : 2
16.10.2026
Сассуоло
Атлетик
Испания. Примера, 13 тур
Атлетик
- : -
20.11.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 12 тур
Осасуна
1 : 1
07.11.2026
Атлетик
Испания. Примера, 11 тур
Атлетик
2 : 1
01.11.2026
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 10 тур
Атлетик
4 : 0
25.10.2026
Хетафе
Испания. Примера, 6 тур
Леванте
3 : 1
21.10.2026
Атлетик
Испания. Примера, 9 тур
Валенсия
0 : 0
17.10.2026
Атлетик
Информация о матче
Главный судья:
Павел Рачковски
Стадион:
Читта дель Триколоре
Где смотреть матч:
МАТЧ! ФУТБОЛ 2
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