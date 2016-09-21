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Расписание матчей
FONBET Кубок России 2026/2027
Волгарь - Оренбург
Волгарь - Оренбург: обзор матча 21 сентября 2016
Волгарь
21.09.2016, среда, 18:00
Россия. Кубок, 1/16 финала
0 : 1
Завершен
Оренбург
80'
А. Саная
Матч
Статистика
Личные встречи
Протокол Волгарь - Оренбург
80'
ГОЛ! 0:1!
А. Саная
Замена
А. Радченко
️️️️
М. Яковлев
72'
65'
Замена
А. Делькин
️️️️
Я. Бамба
63'
Желтая карточка
А. Малых
46'
Замена
М. Шогенов
️️️️
В. Полуяхтов
46'
Замена
А. Малых
️️️️
В. Афонин
Замена
А. Сутормин
️️️️
М. Жестоков
46'
37'
Желтая карточка
В. Полуяхтов
Замена
К. Плиев
️️️️
М. Жабкин
33'
Вторая желтая
С. Зуйков
30'
Желтая карточка
И. Машуков
16'
Желтая карточка
С. Зуйков
7'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Волгарь
71
Станислав Бучнев
ВР
25
Рамиль Зарипов
ЦЗ
76
Евгений Стешин
ЦЗ
66
Максим Жестоков
ЦЗ
70
Дмитрий Кабутов
ПЗ
23
Сергей Зуйков
ПЗ
33
Аслан Дышеков
ОП
9
Максим Яковлев
ЦП
99
Михаил Жабкин
ЦФ
92
Алексей Скворцов
ЦФ
14
Ислам Машуков
ЦФ
Оренбург
30
Александр Гутор
ВР
2
Владимир Полуяхтов
ЛЗ
34
Александр Кацалапов
ЛЗ
58
Адесойе Ойеволе
ЦЗ
5
Ивица Жунич
ЦЗ
33
Павел Нехайчик
ЛП
8
Вадим Афонин
ОП
40
Благо
ЦП
14
Игорь Коронов
ПП
6
Якуба Бамба
ПП
32
Анзор Саная
ЦФ
Главный тренер
Роберт Евдокимов
Волгарь
24
Дмитрий Терновский
ВР
15
Константин Плиев
ЦЗ
11
Алексей Сутормин
ПЗ
99
Роман Акбашев
ЦП
7
Алексей Павлишин
ЦП
17
Дмитрий Лесников
ЦФ
27
Александр Радченко
ЦФ
Оренбург
98
Дмитрий Абакумов
ВР
15
Дмитрий Андреев
ЦЗ
12
Андрей Малых
ПЗ
20
Алексей Померко
ОП
17
Максим Батов
ЦП
8
Марат Шогенов
ЦП
90
Артем Делькин
ЦФ
3-3-1-3
71
Бучнев
25
Зарипов
76
Стешин
66
Жестоков
70
Кабутов
33
Дышеков
23
Зуйков
9
Яковлев
14
Машуков
92
Скворцов
99
Жабкин
4-1-4-1
30
Гутор
2
Полуяхтов
58
Ойеволе
5
Жунич
34
Кацалапов
8
Афонин
6
Бамба
14
Коронов
40
Благо
33
Нехайчик
32
Саная
99
Жабкин
15
Плиев
15
Плиев
99
Жабкин
66
Жестоков
11
Сутормин
11
Сутормин
66
Жестоков
9
Яковлев
27
Радченко
27
Радченко
9
Яковлев
8
Афонин
12
Малых
12
Малых
8
Афонин
2
Полуяхтов
8
Шогенов
8
Шогенов
2
Полуяхтов
6
Бамба
90
Делькин
90
Делькин
6
Бамба
Остались в запасе
Волгарь
Оренбург
99
Роман Акбашев
ЦП
17
Дмитрий Лесников
ЦФ
7
Алексей Павлишин
ЦП
24
Дмитрий Терновский
ВР
98
Дмитрий Абакумов
ВР
15
Дмитрий Андреев
ЦЗ
20
Алексей Померко
ОП
17
Максим Батов
ЦП
Главный тренер
Роберт Евдокимов
Остались в запасе
99
Роман Акбашев
ЦП
17
Дмитрий Лесников
ЦФ
7
Алексей Павлишин
ЦП
24
Дмитрий Терновский
ВР
Остались в запасе
98
Дмитрий Абакумов
ВР
15
Дмитрий Андреев
ЦЗ
20
Алексей Померко
ОП
17
Максим Батов
ЦП
Главный тренер
Роберт Евдокимов
Статистика матча Волгарь - Оренбург
2
1
2
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Волгарь
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 18 тур
Волгарь
0 : 1
15.11.2026
Динамо Киров
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 17 тур
Сокол
2 : 0
08.11.2026
Волгарь
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 16 тур
Калуга
2 : 2
31.10.2026
Волгарь
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 15 тур
Волгарь
0 : 1
24.10.2026
Динамо Бр
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 14 тур
Родина-2
1 : 1
18.10.2026
Волгарь
Оренбург
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Оренбург
- : -
21.11.2026
Балтика
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Крылья Советов
2 : 0
08.11.2026
Оренбург
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Оренбург
0 : 0
01.11.2026
ЦСКА
Россия. Кубок, 5 тур
Оренбург
2 : 1
28.10.2026
Родина
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Ахмат
0 : 1
23.10.2026
Оренбург
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Родина
2 : 2
19.10.2026
Оренбург
Информация о матче
Главный судья:
Игорь Федотов
(Москва)
Стадион:
Центральный
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