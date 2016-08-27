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Расписание матчей
Чемпионат Турции по футболу 2025/2026
Газиантепспор - Трабзонспор
Газиантепспор - Трабзонспор: обзор матча 27 августа 2016
Газиантепспор
27.08.2016, суббота, 21:45
Турция. Суперлига, 2 тур
1 : 0
Завершен
Трабзонспор
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Газиантепспор - Трабзонспор
Вторая желтая
М. Илдиз
90'
Желтая карточка
М. Илдиз
83'
Желтая карточка
А. Коджакли
71'
Желтая карточка
А. Путило
40'
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Газиантепспор
3
Эльяза Сюме
ЦЗ
26
Барыш Ярдымджи
ЦЗ
5
Абдулкадир Каяли
ЦП
20
Мухаммед Илдиз
ЦП
14
Антон Путило
ЦП
17
Эмре Нефиз
ЦП
67
Алпай Коджакли
ЦП
12
Даниэль Ларссон
ЦФ
Главный тренер
Мутлу Топджу
Трабзонспор
1
Онур Реджер Киврак
ВР
77
Гюрай Вурал
ЛЗ
10
Юсуф Эрдоган
ЛЗ
4
Ян Дюрица
ЦЗ
12
Огений Онази
ЦП
5
Окай Йокушлу
ЦП
11
Мехмет Экичи
ЦП
9
Мухаммет Демир
ЦФ
11
Фабиан Кастильо
ЦФ
Главный тренер
Томас Райс
Газиантепспор
96
Илкер Гюнаслан
ЦЗ
15
Сергей Кисляк
ОП
Трабзонспор
18
Эстебан Альварадо
ВР
22
Мустафа Юмлу
ЦЗ
35
Айтач Кара
ЦП
2-5-1
3
Сюме
26
Ярдымджи
20
Илдиз
14
Путило
17
Нефиз
67
Коджакли
5
Каяли
12
Ларссон
3-3-2
1
Киврак
77
Вурал
4
Дюрица
10
Эрдоган
12
Онази
5
Йокушлу
11
Экичи
11
Кастильо
9
Демир
Остались в запасе
Газиантепспор
Трабзонспор
96
Илкер Гюнаслан
ЦЗ
15
Сергей Кисляк
ОП
Главный тренер
Мутлу Топджу
18
Эстебан Альварадо
ВР
22
Мустафа Юмлу
ЦЗ
35
Айтач Кара
ЦП
Главный тренер
Томас Райс
Остались в запасе
96
Илкер Гюнаслан
ЦЗ
15
Сергей Кисляк
ОП
Остались в запасе
18
Эстебан Альварадо
ВР
22
Мустафа Юмлу
ЦЗ
35
Айтач Кара
ЦП
Главный тренер
Мутлу Топджу
Главный тренер
Томас Райс
Статистика матча Газиантепспор - Трабзонспор
3
1
2
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Газиантепспор
Турция. Суперлига, 34 тур
Антальяспор
4 : 1
02.06.2017
Газиантепспор
Турция. Суперлига, 33 тур
Газиантепспор
0 : 4
28.05.2017
Бешикташ
Турция. Суперлига, 32 тур
Ризеспор
2 : 0
20.05.2017
Газиантепспор
Турция. Суперлига, 31 тур
Газиантепспор
1 : 2
14.05.2017
Галатасарай
Турция. Суперлига, 30 тур
Акхисар Беледиеспор
6 : 0
08.05.2017
Газиантепспор
Трабзонспор
Турция. Суперлига, 12 тур
Трабзонспор
- : -
22.11.2026
Эюпспор
Товарищеские матчи
Зенит
3 : 0
15.11.2026
Трабзонспор
Турция. Суперлига, 11 тур
Аланьяспор
0 : 2
08.11.2026
Трабзонспор
Лига конференций, 3 тур
Трабзонспор
0 : 1
05.11.2026
Фрайбург
Турция. Суперлига, 10 тур
Трабзонспор
2 : 0
01.11.2026
Газиантеп
Турция. Суперлига, 9 тур
Ризеспор
3 : 4
26.10.2026
Трабзонспор
Информация о матче
Стадион:
Камил Очак
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