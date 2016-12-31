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Расписание матчей
Шотландия. Премьер-лига
Данди - Сент-Джонстон
Данди - Сент-Джонстон: обзор матча 31 декабря 2016
Данди
31.12.2016, суббота, 17:00
Шотландия. Премьер-Лига, 21 тур
3 : 0
Завершен
Сент-Джонстон
42'
К. Гаджалов
57'
С. Андерсон (АГ)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Данди - Сент-Джонстон
90'
Желтая карточка
Д. Суонсон
72'
Замена
Г. Камминс
️️️️
С. МакЛин
61'
Замена
Д. Уотерспун
️️️️
П. Пэтон
ГОЛ в свои ворота! 2:0!
С. Андерсон
57'
45'
Замена
К. Кейн
️️️️
Л. Крейг
ГОЛ! 1:0!
К. Гаджалов
42'
41'
Желтая карточка
П. Пэтон
Желтая карточка
К. Керр
23'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Данди
19
Скотт Бэйн
ВР
4
Кевин Холт
ЛЗ
16
Хулен Эчабегурен
ЦЗ
30
Кэмми Керр
ЦЗ
26
Костадин Гаджалов
ЦЗ
18
Пол Макгоуэн
ЦП
33
Крейг Уайтон
ЛФ
Главный тренер
Тони Догерти
Сент-Джонстон
28
Зандер Кларк
ВР
6
Стивен Андерсон
ЦЗ
5
Джо Шонесси
ЦЗ
24
Брайн Истон
ЦЗ
12
Ричард Фостер
ЦЗ
26
Лайам Крейг
ЛП
8
Мюррей Дэвидсон
ЦП
6
Пол Пэтон
ЦП
16
Дэнни Суонсон
ЦП
9
Стив МакЛин
ЦФ
Главный тренер
Каллум Дэвидсон
Данди
1
Дэвид Митчелл
ВР
17
Ник Росс
ЛП
9
Рори Лой
ЦФ
Сент-Джонстон
1
Алан Маннус
ВР
3
Тэм Скобби
ЦЗ
10
Дэвид Уотерспун
ЦП
18
Грэм Камминс
ЦФ
20
Крис Кейн
ЦФ
4-1-1
19
Бэйн
4
Холт
30
Керр
26
Гаджалов
16
Эчабегурен
18
Макгоуэн
33
Уайтон
4-4-1
28
Кларк
5
Шонесси
24
Истон
12
Фостер
6
Андерсон
8
Дэвидсон
6
Пэтон
16
Суонсон
26
Крейг
9
МакЛин
6
Пэтон
10
Уотерспун
10
Уотерспун
6
Пэтон
9
МакЛин
18
Камминс
18
Камминс
9
МакЛин
26
Крейг
20
Кейн
20
Кейн
26
Крейг
Остались в запасе
Данди
Сент-Джонстон
9
Рори Лой
ЦФ
1
Дэвид Митчелл
ВР
17
Ник Росс
ЛП
Главный тренер
Тони Догерти
3
Тэм Скобби
ЦЗ
1
Алан Маннус
ВР
Главный тренер
Каллум Дэвидсон
Остались в запасе
9
Рори Лой
ЦФ
1
Дэвид Митчелл
ВР
17
Ник Росс
ЛП
Остались в запасе
3
Тэм Скобби
ЦЗ
1
Алан Маннус
ВР
Главный тренер
Тони Догерти
Главный тренер
Каллум Дэвидсон
Статистика матча Данди - Сент-Джонстон
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Данди
Шотландия. Премьер-лига, 14 тур
Данди
- : -
21.11.2026
Хартс
Шотландия. Премьер-лига, 13 тур
Сент-Джонстон
2 : 1
07.11.2026
Данди
Шотландия. Премьер-лига, 11 тур
Данди
3 : 1
28.10.2026
Килмарнок
Шотландия. Премьер-лига, 10 тур
Сент-Миррен
2 : 1
24.10.2026
Данди
Шотландия. Премьер-лига, 9 тур
Данди
2 : 2
17.10.2026
Рейнджерс
Шотландия. Премьер-лига, 8 тур
Фалкирк
0 : 0
10.10.2026
Данди
Сент-Джонстон
Шотландия. Премьер-лига, 14 тур
Фалкирк
- : -
21.11.2026
Сент-Джонстон
Шотландия. Премьер-лига, 13 тур
Сент-Джонстон
2 : 1
07.11.2026
Данди
Шотландия. Премьер-лига, 12 тур
Килмарнок
2 : 2
31.10.2026
Сент-Джонстон
Шотландия. Премьер-лига, 11 тур
Сент-Джонстон
2 : 2
28.10.2026
Мазервелл
Шотландия. Премьер-лига, 10 тур
Рейнджерс
4 : 0
24.10.2026
Сент-Джонстон
Шотландия. Премьер-лига, 9 тур
Сент-Джонстон
1 : 1
17.10.2026
Данди Юнайтед
Информация о матче
Стадион:
Дэнс Парк
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Данди
Сент-Джонстон
Стало известно, где может продолжить карьеру Роман Еременко
2025.01.15 14:18
1
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2024.08.18 13:47
2
ШПЛ. «Селтик» победил «Сент-Джонстон» со счетом 7:0
2022.04.09 22:40
В Кубке Шотландии клуб из четвертого дивизиона выбил команду ШПЛ и действующего обладателя трофея
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2
В Шотландии главный судья в шутку удалил своего помощника с поля
2017.05.09 16:59
1
В Шотландии главный судья в шутку удалил своего помощника с поля
2017.05.09 16:59
1
Стало известно, где может продолжить карьеру Роман Еременко
2025.01.15 14:18
1
Фанаты «Рейнджерс» избили болельщицу «Сент-Джонстона» и забрали ее барабан
2024.08.18 13:47
2
ШПЛ. «Селтик» победил «Сент-Джонстон» со счетом 7:0
2022.04.09 22:40
В Кубке Шотландии клуб из четвертого дивизиона выбил команду ШПЛ и действующего обладателя трофея
2022.01.23 08:38
2
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