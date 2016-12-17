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Расписание матчей
Шотландия. Премьер-лига
Хартс - Партик Тисл
Хартс - Партик Тисл: обзор матча 17 декабря 2016
Хартс
17.12.2016, суббота, 18:00
Шотландия. Премьер-Лига, 18 тур
1 : 1
Завершен
Партик Тисл
47'
Ш. Уэлш
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Хартс - Партик Тисл
Замена
Т. Уотт
️️️️
Д. Уокер
74'
64'
Желтая карточка
А. Осман
47'
ГОЛ! 0:1!
Ш. Уэлш
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Хартс
32
Джек Хэмилтон
ВР
4
Джон Суттар
ЦЗ
13
Каллум Патерсон
ЦЗ
8
Принс Буабен
ЛП
7
Джейми Уокер
ЛВ
23
Перри Китчен
ЦП
16
Арно Джум
ЦП
21
Дон Коуви
ПП
Главный тренер
Вутер Вранкен
Партик Тисл
1
Томаш Черны
ВР
6
Лайам Линдсэй
ЦЗ
5
Каллум Бус
ЛП
19
Райан Эдвардс
ЦП
6
Абдул Осман
ЦП
4
Шон Уэлш
АП
14
Кристи Эллиот
ПП
9
Крис Дулан
ЦФ
Главный тренер
Крис Дулан
Хартс
23
Файкал Реррас
ЦЗ
22
Джордан МакГи
ЦЗ
32
Тони Уотт
ЦФ
Партик Тисл
18
Дэвид Уилсон
ЦП
11
Стивен Лоулесс
ЦП
7
Дэвид Амоо
ПП
2-4-1
32
Хэмилтон
4
Суттар
13
Патерсон
8
Буабен
23
Китчен
16
Джум
21
Коуви
7
Уокер
1-4-1-1
1
Черны
6
Линдсэй
14
Эллиот
19
Эдвардс
6
Осман
5
Бус
4
Уэлш
9
Дулан
7
Уокер
32
Уотт
32
Уотт
7
Уокер
Остались в запасе
Хартс
Партик Тисл
23
Файкал Реррас
ЦЗ
22
Джордан МакГи
ЦЗ
Главный тренер
Вутер Вранкен
18
Дэвид Уилсон
ЦП
11
Стивен Лоулесс
ЦП
7
Дэвид Амоо
ПП
Главный тренер
Крис Дулан
Остались в запасе
23
Файкал Реррас
ЦЗ
22
Джордан МакГи
ЦЗ
Остались в запасе
18
Дэвид Уилсон
ЦП
11
Стивен Лоулесс
ЦП
7
Дэвид Амоо
ПП
Главный тренер
Вутер Вранкен
Главный тренер
Крис Дулан
Статистика матча Хартс - Партик Тисл
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Хартс
Шотландия. Премьер-лига, 14 тур
Данди
- : -
21.11.2026
Хартс
Шотландия. Премьер-лига, 13 тур
Хартс
2 : 5
08.11.2026
Фалкирк
Лига конференций, 3 тур
Тун
3 : 1
05.11.2026
Хартс
Шотландия. Премьер-лига, 11 тур
Хартс
2 : 2
28.10.2026
Рейнджерс
Шотландия. Премьер-лига, 10 тур
Мазервелл
0 : 2
25.10.2026
Хартс
Лига конференций, 2 тур
Трабзонспор
2 : 0
22.10.2026
Хартс
Партик Тисл
Шотландия. Чемпионшип, 16 тур
Рэйт Роверс
- : -
21.11.2026
Партик Тисл
Шотландия. Чемпионшип, 15 тур
Партик Тисл
3 : 2
14.11.2026
Инвернесс
Шотландия. Чемпионшип, 14 тур
Куинз Парк
0 : 1
07.11.2026
Партик Тисл
Шотландия. Чемпионшип, 13 тур
Партик Тисл
2 : 3
31.10.2026
Гринок Мортон
Шотландия. Чемпионшип, 12 тур
Партик Тисл
4 : 0
24.10.2026
Стенхаусмюир
Шотландия. Чемпионшип, 8 тур
Данфермлайн
1 : 1
20.10.2026
Партик Тисл
Информация о матче
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