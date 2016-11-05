Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Шотландия. Премьер-лига
Хартс - Сент-Джонстон
Хартс - Сент-Джонстон: обзор матча 05 ноября 2016
Хартс
05.11.2016, суббота, 18:00
Шотландия. Премьер-Лига, 13 тур
2 : 2
Завершен
Сент-Джонстон
25'
П. Буабен
87'
К. Патерсон
41'
Д. Суонсон
85'
К. Кейн
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Хартс - Сент-Джонстон
90'
Желтая карточка
Б. Истон
ГОЛ! 2:2!
К. Патерсон
87'
85'
ГОЛ! 1:2!
К. Кейн
81'
Замена
К. Кейн
️️️️
Д. Суонсон
Замена
Д. МакГи
️️️️
Т. Уотт
78'
Замена
А. Джум
️️️️
П. Буабен
62'
Желтая карточка
П. Буабен
61'
41'
ГОЛ! 1:1!
Д. Суонсон
ГОЛ! 1:0!
П. Буабен
25'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Хартс
32
Джек Хэмилтон
ВР
4
Джон Суттар
ЦЗ
13
Каллум Патерсон
ЦЗ
7
Джейми Уокер
ЛВ
8
Принс Буабен
ЦП
23
Перри Китчен
ЦП
21
Дон Коуви
ПП
32
Тони Уотт
ЦФ
Главный тренер
Вутер Вранкен
Сент-Джонстон
28
Зандер Кларк
ВР
6
Стивен Андерсон
ЦЗ
24
Брайн Истон
ЦЗ
12
Ричард Фостер
ЦЗ
5
Джо Шонесси
ЦЗ
16
Дэнни Суонсон
ЛП
10
Дэвид Уотерспун
ПП
9
Стив МакЛин
ЦФ
Главный тренер
Каллум Дэвидсон
Хартс
23
Файкал Реррас
ЦЗ
22
Джордан МакГи
ЦЗ
16
Арно Джум
ЦП
Сент-Джонстон
1
Алан Маннус
ВР
3
Тэм Скобби
ЦЗ
26
Лайам Крейг
ЦП
20
Крис Кейн
ЦФ
18
Грэм Камминс
ЦФ
2-3-1-1
32
Хэмилтон
4
Суттар
13
Патерсон
8
Буабен
23
Китчен
21
Коуви
7
Уокер
32
Уотт
4-2-1
28
Кларк
24
Истон
12
Фостер
5
Шонесси
6
Андерсон
10
Уотерспун
16
Суонсон
9
МакЛин
32
Уотт
22
МакГи
22
МакГи
32
Уотт
8
Буабен
16
Джум
16
Джум
8
Буабен
16
Суонсон
20
Кейн
20
Кейн
16
Суонсон
Остались в запасе
Хартс
Сент-Джонстон
23
Файкал Реррас
ЦЗ
Главный тренер
Вутер Вранкен
3
Тэм Скобби
ЦЗ
1
Алан Маннус
ВР
26
Лайам Крейг
ЦП
18
Грэм Камминс
ЦФ
Главный тренер
Каллум Дэвидсон
Остались в запасе
23
Файкал Реррас
ЦЗ
Остались в запасе
3
Тэм Скобби
ЦЗ
1
Алан Маннус
ВР
26
Лайам Крейг
ЦП
18
Грэм Камминс
ЦФ
Главный тренер
Вутер Вранкен
Главный тренер
Каллум Дэвидсон
Статистика матча Хартс - Сент-Джонстон
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Хартс
Шотландия. Премьер-лига, 14 тур
Данди
- : -
21.11.2026
Хартс
Шотландия. Премьер-лига, 13 тур
Хартс
2 : 5
08.11.2026
Фалкирк
Лига конференций, 3 тур
Тун
3 : 1
05.11.2026
Хартс
Шотландия. Премьер-лига, 11 тур
Хартс
2 : 2
28.10.2026
Рейнджерс
Шотландия. Премьер-лига, 10 тур
Мазервелл
0 : 2
25.10.2026
Хартс
Лига конференций, 2 тур
Трабзонспор
2 : 0
22.10.2026
Хартс
Сент-Джонстон
Шотландия. Премьер-лига, 14 тур
Фалкирк
- : -
21.11.2026
Сент-Джонстон
Шотландия. Премьер-лига, 13 тур
Сент-Джонстон
2 : 1
07.11.2026
Данди
Шотландия. Премьер-лига, 12 тур
Килмарнок
2 : 2
31.10.2026
Сент-Джонстон
Шотландия. Премьер-лига, 11 тур
Сент-Джонстон
2 : 2
28.10.2026
Мазервелл
Шотландия. Премьер-лига, 10 тур
Рейнджерс
4 : 0
24.10.2026
Сент-Джонстон
Шотландия. Премьер-лига, 9 тур
Сент-Джонстон
1 : 1
17.10.2026
Данди Юнайтед
Информация о матче
Стадион:
Тайнкасл
Новости команд
Все
Хартс
Сент-Джонстон
Лига Конференций: шансы «Туна» и «Хартса» на победу в матче 3 тура
4 ноября
«Трабзонспор» – «Хартс»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 22 октября 2026
22 октября
Лига Конференций: шансы «Трабзонспора» и «Хартса» на победу в матче 2-го тура
21 октября
«Рапид» – «Хартс»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 26 августа 2026
26 августа
«Рапид» – «Хартс»: кто победит в матче плей-офф Лиги Конференций 2026/2027
25 августа
Лига Конференций: шансы «Туна» и «Хартса» на победу в матче 3 тура
4 ноября
«Трабзонспор» – «Хартс»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 22 октября 2026
22 октября
Лига Конференций: шансы «Трабзонспора» и «Хартса» на победу в матче 2-го тура
21 октября
«Рапид» – «Хартс»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 26 августа 2026
26 августа
«Рапид» – «Хартс»: кто победит в матче плей-офф Лиги Конференций 2026/2027
25 августа
Стало известно, где может продолжить карьеру Роман Еременко
2025.01.15 14:18
1
Фанаты «Рейнджерс» избили болельщицу «Сент-Джонстона» и забрали ее барабан
2024.08.18 13:47
2
ШПЛ. «Селтик» победил «Сент-Джонстон» со счетом 7:0
2022.04.09 22:40
В Кубке Шотландии клуб из четвертого дивизиона выбил команду ШПЛ и действующего обладателя трофея
2022.01.23 08:38
2
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+