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Расписание матчей
Шотландия. Премьер-лига
Сент-Джонстон - Партик Тисл
Сент-Джонстон - Партик Тисл: обзор матча 29 октября 2016
Сент-Джонстон
29.10.2016, суббота, 17:00
Шотландия. Премьер-Лига, 12 тур
1 : 2
Завершен
Партик Тисл
18'
С. МакЛин
17'
К. Дулан
90'
А. Осман
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Сент-Джонстон - Партик Тисл
90'
Желтая карточка
Л. Линдсэй
90'
ГОЛ! 1:2!
А. Осман
Замена
К. Кейн
️️️️
Г. Камминс
64'
Желтая карточка
Г. Камминс
59'
ГОЛ! 1:1!
С. МакЛин
18'
17'
ГОЛ! 0:1!
К. Дулан
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сент-Джонстон
28
Зандер Кларк
ВР
5
Джо Шонесси
ЦЗ
6
Стивен Андерсон
ЦЗ
24
Брайн Истон
ЦЗ
12
Ричард Фостер
ЦЗ
10
Дэвид Уотерспун
ЛП
26
Лайам Крейг
ЦП
16
Дэнни Суонсон
ПП
18
Грэм Камминс
ЦФ
9
Стив МакЛин
ЦФ
Главный тренер
Каллум Дэвидсон
Партик Тисл
6
Лайам Линдсэй
ЦЗ
5
Каллум Бус
ЛП
4
Шон Уэлш
ЛП
19
Райан Эдвардс
ЦП
6
Абдул Осман
АП
14
Кристи Эллиот
ПП
9
Крис Дулан
ЦФ
Главный тренер
Крис Дулан
Сент-Джонстон
1
Алан Маннус
ВР
20
Крис Кейн
ЦФ
Партик Тисл
18
Дэвид Уилсон
ЦП
7
Дэвид Амоо
ПП
4-3-2
28
Кларк
5
Шонесси
24
Истон
12
Фостер
6
Андерсон
10
Уотерспун
26
Крейг
16
Суонсон
9
МакЛин
18
Камминс
1-4-1-1
6
Линдсэй
14
Эллиот
5
Бус
19
Эдвардс
4
Уэлш
6
Осман
9
Дулан
18
Камминс
20
Кейн
20
Кейн
18
Камминс
Остались в запасе
Сент-Джонстон
Партик Тисл
1
Алан Маннус
ВР
Главный тренер
Каллум Дэвидсон
18
Дэвид Уилсон
ЦП
7
Дэвид Амоо
ПП
Главный тренер
Крис Дулан
Остались в запасе
1
Алан Маннус
ВР
Остались в запасе
18
Дэвид Уилсон
ЦП
7
Дэвид Амоо
ПП
Главный тренер
Каллум Дэвидсон
Главный тренер
Крис Дулан
Статистика матча Сент-Джонстон - Партик Тисл
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Сент-Джонстон
Шотландия. Премьер-лига, 14 тур
Фалкирк
- : -
21.11.2026
Сент-Джонстон
Шотландия. Премьер-лига, 13 тур
Сент-Джонстон
2 : 1
07.11.2026
Данди
Шотландия. Премьер-лига, 12 тур
Килмарнок
2 : 2
31.10.2026
Сент-Джонстон
Шотландия. Премьер-лига, 11 тур
Сент-Джонстон
2 : 2
28.10.2026
Мазервелл
Шотландия. Премьер-лига, 10 тур
Рейнджерс
4 : 0
24.10.2026
Сент-Джонстон
Шотландия. Премьер-лига, 9 тур
Сент-Джонстон
1 : 1
17.10.2026
Данди Юнайтед
Партик Тисл
Шотландия. Чемпионшип, 16 тур
Рэйт Роверс
- : -
21.11.2026
Партик Тисл
Шотландия. Чемпионшип, 15 тур
Партик Тисл
3 : 2
14.11.2026
Инвернесс
Шотландия. Чемпионшип, 14 тур
Куинз Парк
0 : 1
07.11.2026
Партик Тисл
Шотландия. Чемпионшип, 13 тур
Партик Тисл
2 : 3
31.10.2026
Гринок Мортон
Шотландия. Чемпионшип, 12 тур
Партик Тисл
4 : 0
24.10.2026
Стенхаусмюир
Шотландия. Чемпионшип, 8 тур
Данфермлайн
1 : 1
20.10.2026
Партик Тисл
Информация о матче
Стадион:
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Новости команд
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2025.01.15 14:18
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ШПЛ. «Селтик» победил «Сент-Джонстон» со счетом 7:0
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2018.01.24 01:11
Стало известно, где может продолжить карьеру Роман Еременко
2025.01.15 14:18
1
Фанаты «Рейнджерс» избили болельщицу «Сент-Джонстона» и забрали ее барабан
2024.08.18 13:47
2
ШПЛ. «Селтик» победил «Сент-Джонстон» со счетом 7:0
2022.04.09 22:40
В Кубке Шотландии клуб из четвертого дивизиона выбил команду ШПЛ и действующего обладателя трофея
2022.01.23 08:38
2
ШПЛ. Соперник «Зенита» по ЛЕ «Селтик» одержал волевую победу
2018.01.24 01:11
Автобус с фанатами «Рейнджерс» попал в ДТП, один болельщик погиб
2016.10.01 22:30
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