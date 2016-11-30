Введите ваш ник на сайте

Аталанта - Пескара

30.11.2016, Среда, 20:00 мск Бергамо, стадион Атлети Адзурри Италия. Кубок, 1/16 финала Аталанта - Пескара
Италия. Серия А (2016/2017)
10 тур
26 октября, среда 21:45 Пескара 0:1 Аталанта
Италия. Серия А (2012/2013)
28 тур
10 марта, воскресенье 15:30 Аталанта 2:1 Пескара
9 тур
28 октября, воскресенье 18:00 Пескара 0:0 Аталанта
...
  • Читайте нас: 