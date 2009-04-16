Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Марсель - Шахтер
Марсель - Шахтер: обзор матча 16 апреля 2009
Марсель
16.04.2009, четверг, 22:45
Кубок УЕФА, 1/4 финала
1 : 2
Завершен
Шахтер
43'
А. Бен Арфа
30'
Фернандиньо
90+3'
Л. Адриано
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Протокол Марсель - Шахтер
+3
ГОЛ! 1:2!
Л. Адриано
Желтая карточка
М. Ньянг
Замена
М. Левандовски
️️️️
Фернандиньо
Желтая карточка
Виллиан
Желтая карточка
Б. Шейру
Замена
М. Самасса
️️️️
М. Вальбуэна
Замена
Виллиан
️️️️
Илсиньо
Желтая карточка
Л. Адриано
Замена
Б. Зенден
️️️️
Т. Тайво
+2
Замена
А. Гай
️️️️
И. Дуляй
ГОЛ! 1:1!
А. Бен Арфа
ГОЛ! 0:1!
Фернандиньо
Пас отдал
Жадсон
Желтая карточка
Л. Цана
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Марсель
30
Стив Манданда
ВР
0
Тайе Тайво
ЛЗ
2
Ренато Сивелли
ЛЗ
4
Виторино Хилтон
ЦЗ
27
Лорик Цана
(К)
ЦЗ
77
Шарль Каборе
ОП
8
Бенуа Шейру
ЦП
28
Матье Вальбуэна
АП
8
Атем Бен Арфа
АП
14
Бакари Коне
ЦФ
76
Мамаду Ньянг
ЦФ
Главный тренер
Эрик Геретс
Шахтер
30
Андрей Пятов
ВР
15
Рэзван Рац
ЛЗ
50
Александр Кучер
ЦЗ
19
Дмитрий Чигринский
ЦЗ
33
Дарио Срна
(К)
ПЗ
3
Томаш Хюбшман
ЦП
44
Игор Дуляй
ЦП
5
Фернандиньо
ЦП
10
Жадсон
АП
77
Илсиньо
ПВ
4
Луис Адриано
ЦФ
Главный тренер
Мирча Луческу
Марсель
1
Руди Риу
ВР
4
Тайрон Мирс
ЦЗ
23
Рональд Зубар
ПЗ
7
Будевейн Зенден
ЦП
19
Модесте М'Бами
ЦП
16
Мамаду Самасса
ЦФ
Шахтер
12
Рустам Худжамов
ВР
13
Вячеслав Шевчук
ЛЗ
33
Александр Чижов
ЦЗ
10
Виллиан
ЛВ
19
Алексей Гай
ЦП
18
Мариуш Левандовски
ЦП
20
Александр Гладкий
ЦФ
4-1-1-2-2
30
Манданда
2
Сивелли
4
Хилтон
27
Цана
0
Тайво
77
Каборе
8
Шейру
8
Бен Арфа
28
Вальбуэна
76
Ньянг
14
Коне
4-3-2-1
30
Пятов
33
Срна
50
Кучер
19
Чигринский
15
Рац
3
Хюбшман
44
Дуляй
5
Фернандиньо
77
Илсиньо
10
Жадсон
4
Адриано
0
Тайво
7
Зенден
7
Зенден
0
Тайво
28
Вальбуэна
16
Самасса
16
Самасса
28
Вальбуэна
77
Илсиньо
10
Виллиан
10
Виллиан
77
Илсиньо
44
Дуляй
19
Гай
19
Гай
44
Дуляй
5
Фернандиньо
18
Левандовски
18
Левандовски
5
Фернандиньо
Остались в запасе
Марсель
Шахтер
1
Руди Риу
ВР
4
Тайрон Мирс
ЦЗ
23
Рональд Зубар
ПЗ
19
Модесте М'Бами
ЦП
Главный тренер
Эрик Геретс
12
Рустам Худжамов
ВР
13
Вячеслав Шевчук
ЛЗ
33
Александр Чижов
ЦЗ
20
Александр Гладкий
ЦФ
Главный тренер
Мирча Луческу
Остались в запасе
1
Руди Риу
ВР
4
Тайрон Мирс
ЦЗ
23
Рональд Зубар
ПЗ
19
Модесте М'Бами
ЦП
Остались в запасе
12
Рустам Худжамов
ВР
13
Вячеслав Шевчук
ЛЗ
33
Александр Чижов
ЦЗ
20
Александр Гладкий
ЦФ
Главный тренер
Эрик Геретс
Главный тренер
Мирча Луческу
Статистика матча Марсель - Шахтер
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Марсель
Франция. Лига 1, 11 тур
Марсель
- : -
22.11.2026
Ле-Ман
Франция. Лига 1, 10 тур
Ланс
1 : 2
08.11.2026
Марсель
Лига Европы, 4 тур
Байер
0 : 1
05.11.2026
Марсель
Франция. Лига 1, 9 тур
Марсель
2 : 0
01.11.2026
Тулуза
Франция. Лига 1, 8 тур
Марсель
4 : 3
25.10.2026
Гавр
Лига Европы, 3 тур
Штурм
1 : 0
22.10.2026
Марсель
Шахтер
Украина. Премьер-лига, 13 тур
Шахтер
- : -
20.11.2026
Левый берег
Украина. Премьер-лига, 12 тур
Шахтер
0 : 0
08.11.2026
Динамо К
Лига чемпионов, Общий этап
Шахтер
0 : 1
03.11.2026
Спортинг
Украина. Премьер-лига, 11 тур
Шахтер
2 : 0
30.10.2026
Оболонь
Украина. Премьер-лига, 10 тур
Шахтер
0 : 0
24.10.2026
Заря
Лига чемпионов, Общий этап
Интер
1 : 0
21.10.2026
Шахтер
Информация о матче
Главный судья:
Мануэль Мехуто Гонсалес
(Ла Фельгера)
Помощники судьи:
Хуан Юсте Хименес
Фермин Мартинес Ибаньес
Стадион:
Велодром
Где смотреть матч:
"Спорт" 22:40 (прямая)
Новости команд
Все
Марсель
Шахтер
«Ланс» – «Марсель»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
«Шахтер» – «Динамо Киев»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Премьер-лига Украина: шансы «Шахтера» и «Динамо Киев» на победу в матче 12 тура
7 ноября
Лига 1 Франция: шансы «Ланса» и «Марселя» на победу в матче 10 тура
7 ноября
«Байер» – «Марсель»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 5 ноября 2026
5 ноября
«Ланс» – «Марсель»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Лига 1 Франция: шансы «Ланса» и «Марселя» на победу в матче 10 тура
7 ноября
«Байер» – «Марсель»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 5 ноября 2026
5 ноября
Лига Европы: шансы «Байера» и «Марселя» на победу в матче 4 тура
4 ноября
«Марсель» – «Тулуза»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 1 ноября 2026
1 ноября
«Шахтер» – «Динамо Киев»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Премьер-лига Украина: шансы «Шахтера» и «Динамо Киев» на победу в матче 12 тура
7 ноября
Лига чемпионов. «Шахтер» проиграл «Спортингу» на «Стэмфорд Бридж» (0:1)
3 ноября
2
«Шахтер» – «Спортинг»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 3 ноября 2026
3 ноября
4-й тур Лиги чемпионов 2026/27: расписание матчей, время начала и где смотреть
2 ноября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+