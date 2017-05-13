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Бундеслига 2026/2027
Шальке-04 - Гамбург
Шальке-04 - Гамбург: обзор матча 13 мая 2017
Шальке-04
13.05.2017, суббота, 16:30
Германия. Бундеслига, 33 тур
1 : 1
Завершен
Гамбург
25'
Г. Бургшталлер
90'
П. Ласогга
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Шальке-04 - Гамбург
Замена
Й. Гайс
️️️️
Н. Бенталеб
90'
90'
ГОЛ! 1:1!
П. Ласогга
85'
Замена
П. Ласогга
️️️️
Д. Дикмайер
Замена
Б. Стамбули
️️️️
К. Хунтелаар
80'
78'
Замена
М. Грегоритч
️️️️
В. Яньичич
72'
Замена
Л. Вальдшмидт
️️️️
Б. Джатта
Желтая карточка
Н. Бенталеб
69'
Замена
Д. Авдияй
️️️️
Д. Калиджиури
61'
Желтая карточка
С. Колашинац
55'
49'
Желтая карточка
Д. Дикмайер
ГОЛ! 1:0!
Г. Бургшталлер
25'
Желтая карточка
М. Настасич
8'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Шальке-04
1
Ральф Ферманн
ВР
23
Сеад Колашинац
ЛЗ
6
Тило Керер
ЦЗ
22
Матия Настасич
ЦЗ
5
Бенедикт Хеведес
ЦЗ
23
Коке
ПЗ
27
Леон Горецка
ЦП
6
Набиль Бенталеб
ЦП
20
Даниэл Калиджиури
ПВ
21
Клаас-Ян Хунтелаар
ЦФ
9
Гуидо Бургшталлер
ЦФ
Главный тренер
Мирон Муслич
Гамбург
26
Кристиан Матениа
ВР
2
Готоку Сакаи
ЦЗ
2
Деннис Дикмайер
ЦЗ
21
Джидеон Юнг
ЦЗ
14
Кирякос Пападопулос
ЦЗ
22
Матиас Озтрзолек
ЛП
18
Филип Костич
ЛВ
90
Льюис Холтби
ЦП
16
Василие Яньичич
ПП
18
Бейкери Джатта
ЦФ
17
Бобби Вуд
ЦФ
Главный тренер
Мерлин Польцин
Шальке-04
1
Александр Нюбель
ВР
28
Хольгер Бадштубер
ЦЗ
10
Донис Авдияй
ЛВ
21
Бенджамин Стамбули
ОП
30
Йоханнес Гайс
ЦП
37
Бернард Текпетей
ПВ
9
Франко Ди Санто
ЦФ
Гамбург
12
Том Миккель
ВР
3
Дуглас Сантос
ЛЗ
15
Уолес
ЦП
9
Николай Мюллер
ЦП
7
Лука Вальдшмидт
ЦФ
11
Михаэль Грегоритч
ЦФ
10
Пьерр-Мишель Ласогга
ЦФ
3-2-2-1-2
1
Ферманн
6
Керер
22
Настасич
5
Хеведес
23
Колашинац
23
Коке
27
Горецка
6
Бенталеб
20
Калиджиури
9
Бургшталлер
21
Хунтелаар
4-3-1-2
26
Матениа
2
Дикмайер
21
Юнг
14
Пападопулос
2
Сакаи
16
Яньичич
90
Холтби
22
Озтрзолек
18
Костич
17
Вуд
18
Джатта
20
Калиджиури
10
Авдияй
10
Авдияй
20
Калиджиури
21
Хунтелаар
21
Стамбули
21
Стамбули
21
Хунтелаар
6
Бенталеб
30
Гайс
30
Гайс
6
Бенталеб
18
Джатта
7
Вальдшмидт
7
Вальдшмидт
18
Джатта
16
Яньичич
11
Грегоритч
11
Грегоритч
16
Яньичич
2
Дикмайер
10
Ласогга
10
Ласогга
2
Дикмайер
Остались в запасе
Шальке-04
Гамбург
37
Бернард Текпетей
ПВ
1
Александр Нюбель
ВР
28
Хольгер Бадштубер
ЦЗ
9
Франко Ди Санто
ЦФ
Главный тренер
Мирон Муслич
12
Том Миккель
ВР
3
Дуглас Сантос
ЛЗ
15
Уолес
ЦП
9
Николай Мюллер
ЦП
Главный тренер
Мерлин Польцин
Остались в запасе
37
Бернард Текпетей
ПВ
1
Александр Нюбель
ВР
28
Хольгер Бадштубер
ЦЗ
9
Франко Ди Санто
ЦФ
Остались в запасе
12
Том Миккель
ВР
3
Дуглас Сантос
ЛЗ
15
Уолес
ЦП
9
Николай Мюллер
ЦП
Главный тренер
Мирон Муслич
Главный тренер
Мерлин Польцин
Статистика матча Шальке-04 - Гамбург
3
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Матчи команд
Шальке-04
Германия. Бундеслига, 10 тур
Шальке-04
- : -
21.11.2026
Штутгарт
Германия. Бундеслига, 9 тур
Хоффенхайм
2 : 1
08.11.2026
Шальке-04
Германия. Бундеслига, 8 тур
Шальке-04
0 : 2
31.10.2026
РБ Лейпциг
Германия. Кубок, 1/16 финала
Динамо Дрезден
2 : 0
28.10.2026
Шальке-04
Германия. Бундеслига, 7 тур
Кельн
0 : 0
24.10.2026
Шальке-04
Германия. Бундеслига, 6 тур
Шальке-04
0 : 1
17.10.2026
Майнц
Гамбург
Германия. Бундеслига, 10 тур
Вердер
- : -
22.11.2026
Гамбург
Германия. Бундеслига, 9 тур
Гамбург
3 : 1
06.11.2026
Боруссия М
Германия. Бундеслига, 8 тур
Айнтрахт
3 : 1
01.11.2026
Гамбург
Германия. Кубок, 1/16 финала
Гамбург
1 : 3
27.10.2026
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 7 тур
Падерборн
1 : 0
24.10.2026
Гамбург
Германия. Бундеслига, 6 тур
Гамбург
1 : 0
17.10.2026
Штутгарт
Информация о матче
Стадион:
Фелтинс-Арена
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